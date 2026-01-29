На заседании Конституционной комиссии уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева выступила с позицией по вопросам защиты детства, института семьи и воспитания, подчеркнув практическую значимость конституционных норм для реальной жизни детей, передает BAQ.KZ.

По ее словам, в повседневной работе правозащитников и специалистов по защите прав детей ключевым ориентиром остаются положения Конституции, которые находят отражение в конкретных решениях и мерах государственной поддержки.

– Только за прошлый год было зафиксировано более 51 тысячи ситуаций, когда государство своевременно выявило риски и обеспечило правовую защиту ребенка. Защита детства носит комплексный характер и включает не только реагирование на угрозы, но и системное обеспечение прав детей на социальную поддержку, здравоохранение, образование, безопасность и право на семью, – отметила Закиева.

Особое внимание Динара Закиева уделила роли семьи, поддержав предложение о конституционном закреплении понятия брака.

– Семья и ответственная забота родителей являются основой благополучия каждого ребенка. Обязательная государственная регистрация брака позволяет эффективнее защищать права детей. Поддерживаю норму о том, что брак является добровольным и равноправным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным в установленном законом порядке, – заявила она.

Также Закиева напомнила о проводимых по инициативе Президента реформах в сфере защиты детства, включая утвержденную концепцию "Дети Казахстана", направленную на укрепление института семьи и развитие инфраструктуры помощи детям.

Отдельно она остановилась на норме о светском характере образования.

– Светский характер системы образования позволяет детям в полной мере реализовать право на образование и развитие, – отметила уполномоченная по правам ребенка.

Кроме того, она поддержала положение проекта Конституции о взаимной ответственности поколений, предусматривающее обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях.