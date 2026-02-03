Уполномоченный по правам ребёнка в Казахстане Динара Закиева на заседании Конституционной комиссии рассказала о том, какие изменения в разделе Конституции о правах человека предлагает проект новой редакции Основного закона, передает BAQ.KZ.

Во-первых, раздел теперь будет называться "Основные права, свободы и обязанности" вместо прежнего "Человек и гражданин". Во-вторых, он охватывает 29 прав, свобод и обязанностей, при этом их реализация прописана вместе с условиями соблюдения. Некоторые права, включая право на жизнь, остаются абсолютными и не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах.

– Проект Конституции прямо закрепляет неприкосновенность всех личных прав. При этом реализация прав и свобод не должна нарушать права других лиц, общественный порядок или нравственные устои общества. Это предотвращает злоупотребление свободой слова, которое может причинять психологический или физический вред, — отметила Динара Закиева.

По её словам, новые нормы направлены на баланс между свободами каждого гражданина и защитой общества в целом.