Защитник сборной Казахстана по футболу Динмухаммед Кашкен прокомментировал вызов в команду, передаёт BAQ.KZ.

“Играть за сборную — для меня честь. Это большая, огромная честь.

Я готов умереть за этот флаг.

Готов, если нужно, один выйти на поле боя ради своей страны, ради нашего флага.

И всегда буду готов в будущем помогать и защищать флаг своей страны”, - сказал футболист в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.