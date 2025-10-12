Динмухаммед Кашкен: Для меня честь играть за сборную Казахстана
Защитник сборной Казахстана по футболу Динмухаммед Кашкен прокомментировал вызов в команду, передаёт BAQ.KZ.
“Играть за сборную — для меня честь. Это большая, огромная честь.
Я готов умереть за этот флаг.
Готов, если нужно, один выйти на поле боя ради своей страны, ради нашего флага.
И всегда буду готов в будущем помогать и защищать флаг своей страны”, - сказал футболист в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.
Сборная Казахстана 13 октября на выезде сыграет против Северной Македонии в рамках квалификации чемпионата мира.
Северная Македония является лидером группы J с 12 очками в активе.
Казахстан занимает пятое место с шестью баллами.
Первый матч между командами прошел в Астане и завершился минимальной победой гостей.
