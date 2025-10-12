  • 12 Октября, 19:32

Динмухаммед Кашкен: Для меня честь играть за сборную Казахстана

Сегодня, 18:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram.com Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
95
Фото: Instagram.com

Защитник сборной Казахстана по футболу Динмухаммед Кашкен прокомментировал вызов в команду, передаёт BAQ.KZ.

“Играть за сборную — для меня честь. Это большая, огромная честь.

Я готов умереть за этот флаг.

Готов, если нужно, один выйти на поле боя ради своей страны, ради нашего флага.

И всегда буду готов в будущем помогать и защищать флаг своей страны”, - сказал футболист в беседе с корреспондентом BAQ.KZ.

Сборная Казахстана 13 октября на выезде сыграет против Северной Македонии в рамках квалификации чемпионата мира.

Северная Македония является лидером группы J с 12 очками в активе.

Казахстан занимает пятое место с шестью баллами.

Первый матч между командами прошел в Астане и завершился минимальной победой гостей.

Самое читаемое

Наверх