В Казахстане активизировались интернет-мошенники. Они создают поддельные инвестиционные платформы, используют фото, видео и голос известных людей и предлагают вернуть якобы потерянные деньги. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, сообщает BAQ.KZ.

По данным Центра прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, мошенники активно вовлекают граждан в финансовые аферы через интернет.

"Киберпреступники создают фиктивные инвестиционные платформы банков второго уровня и крупных компаний, а также используют deepfake-технологии с изображением, видео или голосом известных лиц", - сообщили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что ранее мошенники чаще использовали фишинговые сайты, маскирующиеся под крупные компании, однако сейчас схемы становятся более сложными и технологичными.

Кроме того, в социальных сетях распространяется реклама так называемых услуг по возврату денег, потерянных на инвестициях.

"На самом деле это повторная мошенническая схема, ориентированная на граждан, уже потерявших деньги в результате инвестиций", - предупредили в Генпрокуратуре.

Жителям Казахстана рекомендуют проявлять осторожность и соблюдать базовые правила безопасности.

"Не переходите по сомнительным ссылкам, не передавайте персональные и банковские данные третьим лицам и проверяйте информацию об инвестиционных предложениях", - напомнили в ведомстве.

При обнаружении мошенничества гражданам советуют незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и информировать банк.