В Астане прошел AntiFraud Forum Kazakhstan, посвященный борьбе с мошенничеством в финансовом секторе и цифровой среде. На площадке, где собрались эксперты, банкиры, регуляторы и IT-специалисты, обсуждалась одна из самых актуальных угроз современности - интернет-мошенничество, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как отмечают специалисты в сфере кибербезопасности, изменения очевидны. Заместитель генерального директора компании TSARKA Group Руслан Тургулдинов заявил, что выявлять дипфейки становится все сложнее.

«Раньше распознать дипфейк было значительно проще. В видео были заметны несоответствия: движения губ не совпадали со звуком. Сейчас с развитием технологий такие различия стало трудно заметить», - отметил он.

По его словам, мошенники активно используют образы известных людей для создания фальшивой рекламы. Чаще всего это предложения о «выгодных инвестициях» или «высокой доходности». Подобные видео нередко ведут на фишинговые сайты.

Особую опасность представляет тот факт, что злоумышленники действуют не случайно. Как правило, они заранее собирают информацию о гражданах — это не только имя и номер телефона, но и другие данные. Объединяя эти сведения, они выстраивают убедительные сценарии. Например, пожилым людям могут звонить от имени медицинских служб или предлагать льготы, используя персонализированный подход.

Данные МВД РК также подтверждают актуальность проблемы. По словам начальника управления департамента по противодействию киберпреступности Бейбита Биржанова, в первом квартале текущего года зарегистрировано более 5 тысяч фактов интернет-мошенничества.

«По сравнению с прошлым годом показатель снизился более чем на 6%. Это результат комплексных мер, принятых в последние годы», - сообщил он.

Однако говорить о полной победе пока рано, поскольку методы мошенников также продолжают развиваться.

Биржанов отметил, что совместно с операторами связи уже внедрена антифрод-система. Звонки из-за рубежа с незарегистрированных в Казахстане номеров автоматически блокируются. Тем не менее мошенники находят способы обхода таких ограничений, используя VPN и другие технологии.

Эксперты подчеркивают, что интернет-мошенничество не имеет «портрета жертвы». Возраст, уровень образования и социальный статус не играют решающей роли - пострадать может любой.

Председатель совета ассоциации «Цифровой Казахстан» Денис Степанцев обратил внимание на распространенное в обществе заблуждение.

«Многие считают, что никто ничего не делает. Но это не так. Борьба с мошенничеством - задача не одного органа, а всего общества», - сказал он.

Эту позицию поддержал депутат Ерлан Стамбеков. По его словам, это «вечная борьба между снарядом и бронежилетом»: по мере развития систем защиты мошенники придумывают новые способы обхода.

В таких условиях наиболее уязвимым остается человеческий фактор. Одно неосторожное действие - ответ на звонок или переход по ссылке - может привести к серьезным финансовым потерям.

Эксперты рекомендуют гражданам соблюдать базовые меры безопасности: не доверять незнакомым номерам, проверять сомнительные предложения и не передавать личные данные. Главное — не терять время. Если человек сразу понимает, что стал жертвой мошенничества, и обращается в правоохранительные органы, вероятность возврата средств значительно выше. В противном случае следы преступников быстро теряются, что усложняет их поиск.