Диплом получен, резюме разосланы, но в ответ на отклики молодой специалист снова слышит знакомое: «Нужен опыт работы». А где его взять, если даже на стартовые позиции работодатели предпочитают кандидатов со стажем? Иногда поиск первого рабочего места затягивается на месяцы, а предлагаемой зарплаты едва хватает на повседневные расходы.

Пока выпускник ищет работу, он теряет не только потенциальный заработок, но и время, необходимое для профессионального роста. Дополнительная нагрузка ложится на семью, а экономика недополучает товары и услуги, которые молодой специалист мог бы производить.

BAQ.KZ разбирался, во сколько обходится молодёжная безработица семьям и экономике Казахстана, почему размер зарплаты зависит от региона и какие возможности есть у тех, кто только начинает карьеру.

По данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2026 года уровень безработицы среди казахстанцев в возрасте от 15 до 34 лет составил 2,9%. Для сравнения, общий уровень безработицы в стране достигал 4,5%.

Ещё один важный показатель – доля молодёжи NEET, то есть тех, кто не работает, не учится и не проходит профессиональную подготовку. В Казахстане она составила 5,6%.

На первый взгляд ситуация выглядит относительно благополучной: молодёжная безработица ниже общей. Однако сами по себе эти цифры ещё не означают, что молодые казахстанцы легко находят постоянную работу и получают достойную зарплату.

Важно не только то, сколько человек остаются без работы, но и какие вакансии им предлагают, в каких регионах они доступны и позволяют ли заработки жить самостоятельно.

Безработный один, а расходы несёт вся семья

Даже когда у молодого человека нет дохода, его повседневные расходы никуда не исчезают. Нужно покупать продукты, оплачивать проезд, мобильную связь, жильё и другие необходимые вещи.

Чаще всего эти расходы берут на себя родители или близкие.

Получается, что отсутствие работы у одного члена семьи отражается на бюджете всех остальных. Родители, которые вложились в образование ребёнка и рассчитывали, что после получения диплома он начнёт обеспечивать себя самостоятельно, вынуждены продолжать его содержать.

Деньги, которые могли пойти на сбережения, лечение, ремонт или улучшение жилищных условий, уходят на текущие нужды.

Сам молодой специалист тоже откладывает планы. Дополнительное обучение, переезд в отдельное жильё, крупные покупки и начало самостоятельной жизни приходится переносить на неопределённый срок.

Если подобная ситуация складывается во многих семьях, последствия выходят далеко за пределы домашнего бюджета. Люди меньше покупают, реже пользуются платными услугами, а местный бизнес недополучает потенциальных клиентов.

Масштаб потерянного заработка можно представить на условном примере.

По оценке Бюро национальной статистики, во втором квартале 2026 года медианная месячная зарплата в Казахстане составляла 348 415 тенге.

Если человек не работает три месяца, то при таком условном уровне оплаты его недополученный доход составил бы более миллиона тенге. За полгода – свыше двух миллионов.

Разумеется, это лишь расчётный пример: выпускнику без опыта не обязательно предложат медианную зарплату. Однако он показывает, насколько ощутимыми могут быть финансовые последствия затянувшегося поиска работы.

Одна страна – разные зарплаты

Найти работу – ещё не значит решить финансовые проблемы. Для молодого специалиста не менее важно, сколько ему будут платить и какая сумма останется после обязательных расходов.

Во втором квартале 2026 года средняя номинальная зарплата в Казахстане составляла 486 388 тенге, тогда как медианная – 348 415 тенге.

Разница между двумя показателями достигает почти 138 тысяч тенге.

Причём речь идёт о начисленной зарплате, до вычета налогов и обязательных взносов.

Средняя зарплата может создавать впечатление более высоких доходов, чем получает значительная часть работников. Медианный показатель помогает увидеть ситуацию иначе: половина работников зарабатывает меньше этой суммы, другая половина – больше.

Для выпускников, которые только выходят на рынок труда, предлагаемые суммы могут заметно отличаться от обоих показателей.

Но ещё сильнее разница проявляется между регионами.

По данным Бюро национальной статистики, во втором квартале 2026 года средняя месячная зарплата в Мангистауской области достигала 673 656 тенге.

В Северо-Казахстанской области этот показатель составлял 363 123 тенге.

Разница – 310 533 тенге, или примерно 1,9 раза.

Казалось бы, решение очевидно: ехать туда, где платят больше. Но на практике всё сложнее.

Переезд требует денег, аренда жилья может оказаться дорогой, а расходы на жизнь в новом городе – заметно выше привычных. В итоге даже более высокая зарплата не всегда означает, что у человека будет оставаться больше свободных средств.

Почему регионы теряют молодых специалистов

Разрыв в доходах влияет не только на личные решения молодых людей, но и на развитие целых регионов.

Член Халық Кеңесі, председатель Комиссии по образованию и человеческому капиталу Мурат Абенов считает, что значительные различия в оплате труда могут затруднять удержание квалифицированных специалистов.

Города и промышленные центры с более высокими зарплатами притягивают работников. А регионам, из которых они уезжают, становится всё сложнее восполнять нехватку кадров.

По мнению Абенова, в южных регионах, где сосредоточены значительные трудовые ресурсы, важно делать ставку не столько на количество временных рабочих мест, сколько на постоянную занятость с достойной оплатой.

Он предлагает развивать пищевую и лёгкую промышленность, а также готовить молодых специалистов по техническим направлениям, востребованным на реальных производствах.

«В северных и восточных регионах необходимо уделять приоритетное внимание удержанию специалистов и глубокой переработке сельскохозяйственной продукции. При этом высокие средние зарплаты в Мангистауской, Атырауской и Улытауской областях не должны оставлять без внимания проблемы доходов в других отраслях», – отмечает Абенов.

Таким образом, одной универсальной программы занятости для всех регионов недостаточно. Необходимо учитывать местную экономику, уровень зарплат и реальную потребность предприятий в специалистах.

Работа есть, но совпадают ли вакансии с ожиданиями молодых?

Несмотря на трудности, вакансии на рынке труда есть.

По данным Бюро национальной статистики, на конец второго квартала 2026 года на предприятиях и в организациях, охваченных статистическим наблюдением, насчитывалось 56 594 вакантных рабочих места.

Больше всего вакансий приходилось на промышленность – 28,4%. Ещё 11,4% были сосредоточены в сфере транспорта и складирования.

Однако наличие свободных рабочих мест не гарантирует, что они подходят молодым специалистам. Работодателям могут требоваться определённые навыки, квалификация или опыт, которых у выпускника пока нет.

Возникает знакомое противоречие: предприятия ищут сотрудников, а молодые люди продолжают искать работу.

Где искать работу и как получить новые навыки

В Министерстве труда и социальной защиты населения в ответе редакции BAQ.KZ рассказали о доступных инструментах трудоустройства.

Прежде всего, молодые люди могут воспользоваться электронной биржей труда Enbek.kz. На платформе можно разместить резюме, найти вакансии и отправить отклик работодателю.

Внедряемый цифровой сервис занятости предусматривает использование искусственного интеллекта, который помогает подбирать предложения с учётом квалификации и предпочтений соискателя.

Если для трудоустройства не хватает знаний, можно пройти бесплатное онлайн-обучение на платформе Skills Enbek.

Для зарегистрированных безработных также предусмотрено краткосрочное профессиональное обучение – в образовательных организациях либо непосредственно на рабочем месте у работодателя.

Тем, кто уже обладает необходимыми навыками, но хочет официально подтвердить квалификацию, доступна платформа Career Enbek. При соблюдении установленных требований можно подать заявку на ваучер для бесплатного прохождения процедуры признания профессиональной квалификации.

Молодые люди, которые планируют открыть собственное дело, могут проверить возможность участия в обучении по программе «Бастау Бизнес» через Business Enbek. При соответствии условиям также можно претендовать на государственный грант.

Ещё один вариант – добровольный переезд в регионы, испытывающие нехватку работников. Информацию о такой возможности можно получить через Migration Enbek.

Каждый из этих инструментов помогает преодолеть определённое препятствие: найти вакансию, освоить профессию, подтвердить квалификацию, открыть бизнес или переехать туда, где нужны специалисты.

Однако их эффективность в конечном счёте зависит от того, удаётся ли человеку получить стабильную работу и достойный доход.

Почему одних цифр о безработице недостаточно

Молодёжная безработица – это не только статистический показатель. За ним стоят семьи, которые продолжают содержать взрослых детей, выпускники, откладывающие самостоятельную жизнь, и работодатели, которым не хватает подготовленных кадров.

Каждый месяц без работы означает для молодого специалиста не только потерянный заработок, но и упущенную возможность приобрести опыт.

Поэтому оценивать ситуацию на рынке труда важно не только по уровню безработицы или количеству открытых вакансий.

Не менее существенные вопросы – сколько молодых людей находят постоянную работу, хватает ли им зарплаты на жизнь и есть ли у них возможность профессионально расти.

Ведь для выпускника настоящим результатом становится не просто первая запись в трудовой книжке, а работа, которая позволяет обеспечивать себя и строить будущее.