Диплом — в открытый доступ: блогеров обяжут подтверждать образование при продаже онлайн-курсов
В Казахстан планируют ужесточить требования к авторам онлайн-курсов.
Сегодня 2026, 01:47
115Фото: фото из открытых источников
В Казахстан планируют ужесточить требования к авторам онлайн-курсов, сообщает BAQ.kz.
Об этом заявил Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос. По его словам, в рамках усиления кибербезопасности разработан законопроект по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа, а также поправки в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Среди предлагаемых нововведений:
•введение административной ответственности для онлайн-платформ, имеющих представительство в РК, за неисполнение предписаний уполномоченного органа по удалению противоправного контента;
•обязанность пользователей, распространяющих образовательные курсы и учебные материалы в определенной сфере, сопровождать такой контент уведомлением о наличии профильного образования с указанием данных диплома и (или) сертификата.
В январе законопроекты были направлены на согласование в заинтересованные государственные органы.
Если говорить по сути, государство хочет навести порядок на рынке онлайн-образования: меньше «экспертов без подтверждений» — больше прозрачности и ответственности. Вопрос теперь в том, как именно будут определять сферы, где диплом станет обязательным.
