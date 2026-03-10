На фоне сложной военно-политической ситуации на Ближнем Востоке казахстанские дипломатические миссии продолжают работу и остаются на связи с гражданами. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Казахстана, отвечая на вопрос о том, как будет организовано голосование для казахстанцев, находящихся за рубежом, передает BAQ.KZ.

По словам представителя ведомства, в некоторых странах в целях безопасности были приняты отдельные организационные решения, однако это не означает прекращения работы дипломатических представительств.

"В связи с ситуацией в регионе в ряде государств временно приостановлена работа некоторых избирательных участков. Эти меры связаны исключительно с вопросами безопасности", – отметил представитель министерства.

При этом он подчеркнул, что казахстанские дипломатические миссии продолжают свою деятельность и оказывают поддержку гражданам.

"Дипломатические миссии работу не прекращали. Напротив, они работают в усиленном режиме. Сейчас основная задача - обеспечить безопасность граждан Казахстана, находящихся в этих странах, а также при необходимости помочь им безопасно вернуться на родину", – заявил представитель МИД РК.

Ранее сообщалось, что из-за осложнения военно-политической ситуации на Ближнем Востоке и снижения уровня безопасности в ряде стран Казахстан временно приостановит работу некоторых избирательных участков за рубежом.

"В связи с осложнением военно-политической обстановки на Ближнем Востоке и снижением уровня безопасности в ряде государств специальным штабом принято решение временно приостановить работу 11 избирательных участков в 10 странах", – сообщил Ерлан Жетибаев.

Как уточнили в МИД, речь идет об участках, расположенных при дипломатических представительствах Казахстана в Иране, Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Ливане, Кувейте, Украине и Эфиопии. Кроме того, в этот перечень включен участок при Генеральном консульстве Казахстана в Дубае.

При этом, несмотря на временные ограничения, голосование за рубежом в рамках референдума продолжится. Большинство избирательных участков при дипломатических представительствах продолжат работу.