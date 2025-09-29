Казахстан уверенно укрепляет свой статус ответственного и влиятельного игрока на мировой арене. Страна зарекомендовала себя как надежный партнер, выступающий за мир, сотрудничество и устойчивое развитие.

Именно дипломатия позволила Казахстану не только завоевать доверие мирового сообщества, но и превратиться в площадку для диалога, где решаются вопросы глобальной безопасности и развития.

О главных достижениях казахстанской дипломатии в материале BAQ.KZ.

Безъядерный статус и лидерство в нераспространении

После распада СССР в 1991 году Казахстан оказался в уникальной ситуации - на его территории находился четвертый по величине ядерный арсенал в мире. Руководство страны приняло решение отказаться от наследованного ядерного потенциала.

29 августа 1991 года указом был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Эта дата впоследствии стала отмечаться как Международный день действий против ядерных испытаний (по решению ООН с 2009 года).

Казахстан стал первой страной в мире, добровольно отказавшейся от столь крупного ядерного арсенала. Этот шаг принес государству ряд весомых преимуществ.

Во-первых, страна получила гарантии безопасности от ведущих ядерных держав - США, России, Великобритании, а позднее и от Франции и Китая. Во-вторых, отказ от оружия массового поражения укрепил имидж Казахстана как ответственного и миролюбивого государства на международной арене. В-третьих, доверие мирового сообщества позволило Казахстану активно интегрироваться в международные организации и участвовать в глобальных инициативах.

На этом путь страны в укреплении безъядерного статуса не остановился. В 2006 году Казахстан стал одним из соучредителей Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия, что еще больше упрочило позиции государства как лидера в сфере ядерного разоружения.

А в 2017 году на базе Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске был открыт Банк низкообогащённого урана МАГАТЭ. Его создание закрепило за Казахстаном роль гаранта ядерной безопасности и усилило значимость страны в глобальной системе нераспространения.

Миротворчество и посредничество Казахстана

Одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана является продвижение идей мира, диалога и сотрудничества. За годы независимости страна не только зарекомендовала себя как надёжный партнер, но и стала важной площадкой для урегулирования международных конфликтов.

С 2017 года в столице Казахстана проходят переговоры по сирийскому урегулированию, получившие название "Астанинский процесс". Он объединил за одним столом представителей России, Турции, Ирана, сирийского правительства и оппозиции. Эти переговоры позволили снизить уровень насилия в регионе и создать условия для поиска политического решения.

Казахстан активно участвует и в глобальных миротворческих инициативах. Военнослужащие страны принимают участие в миссиях ООН в Ливане, Западной Сахаре и других регионах.

Казахстан активно укрепляет свои позиции в международных структурах.

В 2010 году страна стала первой в постсоветском пространстве, кто председательствовал в ОБСЕ и провел саммит в Астане.

В 2017–2018 годах Казахстан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН, где поднимал вопросы глобальной безопасности и региональной стабильности.

Кроме того, страна играет значимую роль в таких организациях, как ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и Совет тюркских государств, продвигая идеи сотрудничества, интеграции и устойчивого развития.

Экономическая дипломатия

Казахстан активно развивает внешнеэкономические связи и интеграцию. Страна выступила инициатором создания Евразийского экономического союза, усилив торгово-экономическое сотрудничество в регионе.

Казахстан также стал ключевым участником китайской инициативы "Один пояс - один путь", запустив масштабные инфраструктурные проекты и транзитные коридоры через свою территорию.

Важным шагом стало и создание Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), который позиционируется как региональный хаб для инвестиций и инноваций.

Инициативы в области устойчивого развития и климата

Казахстан последовательно продвигает "зеленую" повестку и идеи устойчивого развития. Ярким подтверждением этого стало проведение в Астане международной выставки ЭКСПО-2017 под лозунгом "Энергия будущего", где были представлены инновационные решения в сфере альтернативной и возобновляемой энергетики.

Кроме того, страна занимает активную позицию в вопросах перехода к "зеленой" энергетике, снижению углеродного следа и развитию экологически чистых технологий, что укрепляет её имидж ответственного участника глобального климатического движения.