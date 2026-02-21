В западных академических кругах внешняя политика Казахстана давно стала хрестоматийным примером успешного государственного маневрирования. В условиях фрагментации мирового порядка, когда традиционные альянсы дают трещину, Астана продолжает виртуозно конвертировать свою дипломатию в миллиардные контракты и место за столом переговоров высочайшего уровня. Ярчайшее тому подтверждение – недавний рабочий визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Вашингтон для участия в инаугурационном «Совете мира» и серия инвестиционных соглашений с гигантами уровня Mars и Boeing.

О том, почему прагматизм Белого дома идеально совпал с дипломатическим ДНК Астаны, и как внутренние конституционные реформы влияют на геополитический вес страны, мы поговорили с профессором евразийских исследований Университета Глазго (Великобритания), автором фундаментальных работ по внешней политике региона Лукой Анчески. Подробнее в материале BAQ.KZ.

– Профессор Анчески, в своих академических работах вы глубоко исследуете феномен внешней политики центральноазиатских государств. Как вы оцениваете приглашение Главы Казахстана на «Совет мира» в Вашингтон в контексте новой дипломатической стратегии США?

– В академической литературе мы часто описываем внешнеполитическую модель Казахстана через концепт «прагматичного хеджирования» (pragmatic hedging). Это стратегия, при которой государство избегает жесткой блоковой зависимости, выстраивая равноудаленные, но максимально конструктивные отношения со всеми центрами силы. Визит Президента Токаева в Вашингтон – это наглядная демонстрация того, как эта доктрина работает на практике в условиях глобального кризиса.

Новая администрация в Вашингтоне сейчас активно демонтирует старые идеологические шаблоны, переходя к формату так называемой «транзакционной дипломатии». То есть во главу угла ставятся конкретные результаты, суверенитет и взаимная экономическая выгода, а не абстрактные политические нотации. И в этой новой архитектуре Казахстан выступает классической авторитетной «средней державой» (middle power). Ваша страна обладает безупречной репутацией нейтрального медиатора, что делает присутствие Астаны на таких площадках, как «Совет мира», абсолютно логичным и необходимым для американской стороны.

– То есть прагматизм Белого дома сегодня идеально резонирует с нашей концепцией многовекторности?

– Совершенно верно. Многовекторность Казахстана никогда не была просто декларативной; это инструмент обеспечения институциональной устойчивости и экономического роста.

Мы видим, что традиционные международные институты сейчас испытывают серьезный функциональный паралич. В ответ на это США ищут партнеров, которые способны вести дела рационально и без оглядки на чужие геополитические комплексы. Посыл, который формируется сегодня между Вашингтоном и Астаной, предельно прозрачен: взаимное уважение суверенитета и фокус на экономическом созидании. Казахстан исторически избегает втягивания в конфликты с нулевой суммой (zero-sum games), и именно этот рационализм сейчас высоко ценится за океаном.

– Эта рациональность уже переходит в плоскость крупных цифр. На полях визита заключены масштабные соглашения: инвестиции Mars на $180 млн, проекты с Boeing, строительство медицинских хабов с Ashmore Group. Это начало нового инвестиционного цикла?

– Экономическая дипломатия (economic statecraft) всегда шла рука об руку с внешнеполитическим курсом Астаны. Казахстан очень грамотно использует свою геолокацию. Вы не просто огромная территория в центре Евразии; вы – критически важный узел в перестройке глобальных цепочек поставок (supply chains).

Американский крупный капитал сейчас активно ищет новые безопасные юрисдикции, особенно в сфере добычи критически важных минералов, логистики и глубокой переработки. Соглашения с корпорациями такого уровня, как Boeing или Mars – это маркер высочайшего доверия. Однако капитал всегда оценивает не только внешнюю дипломатию, но и внутреннюю институциональную среду.

– В этом контексте нельзя не упомянуть предстоящий в марте общенациональный Референдум по новой Конституции. Президент Токаев даже упомянул его на встрече со студентами в США. Как этот внутренний процесс влияет на восприятие Казахстана глобальными инвесторами?

– Прямым образом. В академической политологии есть аксиома: внешний инвестиционный климат является прямым производным от внутреннего верховенства закона.

Институциональные реформы, закрепляемые через Конституцию, – это мощнейший сигнал о том, что государство переходит от ручного управления к четким, прозрачным правилам игры. Глобальному бизнесу, заходящему в страну с проектами на десятилетия вперед, нужна правовая предсказуемость и гарантия неприкосновенности контрактов. Проведение всенародного Референдума демонстрирует консенсус между обществом и государством относительно курса на модернизацию.

Для Уолл-стрит и политического истеблишмента США эти правовые трансформации означают одно: Казахстан выстраивает прочный фундамент, который делает его наиболее привлекательной и безопасной инвестиционной гаванью в Евразии на долгие годы вперед.