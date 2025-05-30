Атбасарский районный суд вынес приговор в отношении директора агрохолдинга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

По версии следствия, руководитель предприятия через поддельные документы оформил крупные банковские кредиты, используя земли пайщиков в качестве залога.

Суд установил, что в 2012 году обвиняемый, являвшийся учредителем ТОО "Корпорация АПК Инвест" и руководителем ТОО "Холдинг "Алиби", организовал фиктивные собрания и подделал протоколы для получения кредита на сумму 16 миллионов долларов США. Средства он перевел на счета подконтрольных фирм и распорядился ими по своему усмотрению.

В дальнейшем, чтобы скрыть мошенничество, он частично возвращал деньги, но выплаты прекратил. В 2017 году он снова оформил новый кредит на 675 миллионов тенге, вновь используя поддельные документы и залог уже обремененных земель пайщиков. Деньги были похищены, а кредитные обязательства не выполнялись.

В результате действий обвиняемого ущерб государству и пайщикам превысил 5 миллиардов тенге.

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.