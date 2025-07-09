Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент завершил расследование в отношении директора ГККП "Шымкент жастар театры" и других должностных лиц. Они подозреваются в хищении более 136 млн тенге, выделенных из бюджета на покупку сценического оборудования, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщается, из государственной казны было выделено 320 млн тенге на приобретение колонок, сабвуферов, усилителей, микрофонов и другого оборудования. Однако закуп проводился с нарушениями: вместо открытых тендеров поставки были оформлены через электронный магазин путём искусственного дробления лотов — на более чем 20 позиций. Это позволило заключать сделки в обход конкурсных процедур.

В дальнейшем заключались фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями, которые фактически не участвовали в поставках. Выделенные деньги были обналичены, а часть — потрачена на приобретение квартиры и автомобиля на сумму около 48 млн тенге. Имущество оформлялось на доверенных лиц, чтобы скрыть происхождение средств.

С санкции суда на квартиру и автомобиль наложен арест. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

Расследование ведётся по фактам хищения бюджетных средств и отмывания доходов, полученных преступным путём.