В сети появилась информация о задержании директора алматинского филиала Қазтеміртранс А. Базенова правоохранительными органами. В компании подтвердили, что сейчас ведется следствие, передает BAQ.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании, Общество оказывает всестороннее содействие компетентным органам и предоставляет всю необходимую информацию и документы в рамках расследования.

В то же время в компании отметили, что распространяемая информация о якобы получении крупного незаконного денежного вознаграждения за содействие в победе в государственных закупках по охране объектов филиала вызывает сомнения.

По данным компании, все процедуры по заключению договоров с охранными организациями уже завершены. При этом общий бюджет компании на услуги охраны составляет около 200 млн тенге, тогда как на охрану производственных баз алматинского филиала в текущем году было выделено более 9 млн тенге. В компании подчеркнули, что эти суммы значительно меньше распространяемой в информационном поле предполагаемой суммы взятки.

В Қазтеміртранс добавили, что все обстоятельства дела будут установлены в ходе следствия.

«Компания придерживается принципов законности, прозрачности и нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства будут приняты все предусмотренные законом меры», - сообщили в компании.

Также в компании подчеркнули, что заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании и рассчитывают на установление истины в установленном законодательством порядке.

В настоящее время Қазтеміртранс продолжает работу в штатном режиме, выполняя производственные задачи и обязательства перед партнёрами и клиентами.