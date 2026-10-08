Директора столичной школы уволили после давки в гардеробе
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В школе №99 произошла давка в гардеробе. Информация об инциденте появилась в социальных сетях. В управлении образования прокомментировали произошедшее, передает BAQ.KZ.
По информации в соцсетях, в школьной раздевалке образовалась давка.
В управлении образования объяснили, что причиной скопления школьников стали нарушения при составлении расписания второй смены.
«В школе в связи с несоответствием в организации расписания уроков второй смены учащиеся семи классов одновременно вышли после окончания занятий. В результате в зоне размещения верхней одежды произошло кратковременное скопление учащихся», – сообщили в ведомстве.
В управлении также изучили записи камер видеонаблюдения. Информация о том, что один из учеников потерял сознание и упал, не подтвердилась.
«В связи с происшествием гардеробщица уволена. Директор школы освобождена от занимаемой должности», – сообщили в управлении образования.
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