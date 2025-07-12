В Алматы состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием стал титульный бой в лёгком весе между казахстанцем Саматали Тольтаевым и узбекистанским боксёром Абдулазизбеком Нажмиддиновым, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. Поединок завершился уже в первом раунде — Тольтаев отправил соперника в нокаут и завоевал титул чемпиона мира по версии UBO.

Отметим, что ранее, в 2023 году, Тольтаев был дисквалифицирован как любитель за нарушение антидопинговых правил — в его пробе был выявлен анаболический стероид оралтуринабол. Его отстранили от соревнований до 31 марта 2026 года и исключили из национальной сборной Казахстана. На данный момент у спортсмена шесть побед в профессиональном боксе.