Дисквалифицированный за допинг казахстанец стал чемпионом мира по боксу
Он отправил соперника в нокаут.
Сегодня, 08:38
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Сегодня, 08:38Сегодня, 08:38
71Фото: sports.kz
В Алматы состоялся вечер профессионального бокса, где главным событием стал титульный бой в лёгком весе между казахстанцем Саматали Тольтаевым и узбекистанским боксёром Абдулазизбеком Нажмиддиновым, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports.kz. Поединок завершился уже в первом раунде — Тольтаев отправил соперника в нокаут и завоевал титул чемпиона мира по версии UBO.
Отметим, что ранее, в 2023 году, Тольтаев был дисквалифицирован как любитель за нарушение антидопинговых правил — в его пробе был выявлен анаболический стероид оралтуринабол. Его отстранили от соревнований до 31 марта 2026 года и исключили из национальной сборной Казахстана. На данный момент у спортсмена шесть побед в профессиональном боксе.
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