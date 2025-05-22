Конституционный Суд Казахстана отклонил обращение гражданки, которая пыталась оспорить норму о необходимости отработки в стране после завершения обучения по международной стипендиальной программе "Болашак", передает BAQ.KZ. Заявитель настаивала, что требование находиться на территории РК нарушает её право на труд, ссылаясь на возможность дистанционной работы, предусмотренную Трудовым кодексом.

Однако Суд разъяснил, что участие в программе основано на гражданском договоре, который стороны заключают добровольно и в котором чётко прописано обязательство об отработке именно в Казахстане. Это условие закреплено не только в Правилах программы, но и соответствует Закону об образовании.

Таким образом, Суд пришёл к выводу, что оснований для признания спорной нормы неконституционной нет.