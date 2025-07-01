В госорганах Акмолинской области вскрыты массовые нарушения порядка привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности. Такие итоги подвел Департамент Агентства РК по делам государственной службы по региону после анализа за I квартал 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно отчёту, за три месяца к дисциплинарной ответственности были привлечены 173 чиновника. Из них только 11 дел прошли через дисциплинарные комиссии, как того требует закон. Остальные 162 взыскания наложены без какого-либо рассмотрения комиссией, что является прямым нарушением процедур.

"Установлены факты несоблюдения порядка наложения взысканий, определённого Правилами и Законом "О государственной службе Республики Казахстан". Системно нарушались сроки истребования письменных объяснений, а также сроки наложения взысканий", – сообщил руководитель Департамента Думан Абилев.

Более того, выявлены случаи незаконного понижения госслужащих в должностях. Один из таких случаев закончился отменой неправомерного решения и восстановлением чиновника в прежней должности.

Нарушения обнаружены и в составе самих дисциплинарных комиссий. Вопреки требованиям закона, в них не включали представителей местного сообщества и депутатов, имеющих право рассматривать дела избираемых административных служащих.

Также вскрыты случаи досрочного снятия дисциплинарных взысканий по представлениям от лиц, не обладающих соответствующими полномочиями. Нередки были и примеры, когда служащих не знакомили с актами о наложении взысканий и протоколами заседаний комиссии, что грубо нарушает их право на защиту.

По итогам анализа ряд неправомерных актов отменён, руководителям госорганов даны рекомендации об устранении нарушений и недопущении их в будущем. Вопрос рассмотрен на заседании Совета по этике.

Эксперты отмечают, что подобные случаи подрывают доверие к системе госслужбы и ставят под сомнение правомерность дисциплинарных взысканий в целом.