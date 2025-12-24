Проводимая в Казахстане диверсификация сельского хозяйства играет критически важную роль как для повышения урожайности, так и для устойчивости аграрного бизнеса, заявил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров пресс-встрече по итогам 2025 года, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, диверсификация позволяет сохранять плодородие почв и снижать аграрные риски за счет расширения структуры посевов.

"Диверсификация - это забота о земле, о ее плодородии. Фермеры не вымывают из почвы питательные вещества, а наоборот насыщают ее, например азотом при выращивании бобовых культур. Это правильная агротехнология", — отметил министр.

Наличие в портфеле нескольких культур, по его словам, позволяет аграриям гибко реагировать на конъюнктуру рынка и сохранять общую доходность хозяйств.

В результате, по данным Минсельхоза, урожайность зерновых культур в среднем по стране выросла с 10 центнеров с гектара в 2023 году до 17 центнеров в 2025 году. При полном соблюдении агротехнологий отдельные хозяйства собирали по 40–70 центнеров с гектара на богаре.