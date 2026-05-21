Для алиментов введут специальные счета: Мажилис принял поправки

Мажилис во втором чтении принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования выборов" с сопутствующими поправками, передает BAQ.KZ.

Согласно поправкам вводится ответственность для кандидатов за привлечение дополнительного финансирования, помимо избирательных фондов или получение иной материальной помощи, не оплаченной из избирательного фонда.

Также во втором чтении Мажилис принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства".

Депутаты приняли поправку, согласно которой для перечисления алиментов будет предоставляться специальный счёт, чтобы исключить возможность наложения ограничений на эти средства.

Законом расширяется применение упрощённого производства по отдельным категориям исполнительных документов. В частности, порог взыскания по штрафам и налоговым задолженностям увеличивается с 20 до 40 МРП.

Поправками также вводится обязанность уведомлять должника о предстоящем выселении не менее чем за десять календарных дней. Как отмечается, это позволит гражданам заранее подготовиться к переезду и решить жилищные вопросы.

Также предусматривается отмена всех мер принудительного исполнения в случае истечения срока их предъявления. При этом судебный исполнитель, завершивший исполнительное производство, наделяется правом отменять аресты, наложенные другими судебными исполнителями.

Поправками исключается автоматическое включение в Единый реестр должников лиц по исполнительным документам, связанным с порядком общения с ребёнком. Кроме того, исполнительное производство сможет приостанавливаться на срок до одного месяца при обращении сторон в суд для заключения мирового соглашения.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе одобрили изменения в Налоговый кодекс.

