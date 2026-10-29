Для автомоек предложили ограничить использование питьевой воды

Подготовлены поправки в Водный кодекс, предусматривающие ограничение использования централизованной питьевой воды для технологических процессов автомоек, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, передает BAQ.KZ.

По словам министра, новый Водный кодекс усилил требования к эффективному использованию воды, сокращению потерь и соблюдению условий водопользования. Следующим шагом станет совершенствование законодательства, в том числе в части работы автомоечных станций.

«Подготовлены поправки в Водный кодекс, предусматривающие ограничение использования централизованной питьевой воды для технологических процессов автомоечных станций», - сообщил Нуржигитов на заседании Правительства.

По его словам, одновременно усилен государственный контроль за водопользованием. С начала года выявлено 758 нарушений - более чем вдвое больше показателя прошлого года.

Основной акцент в водосбережении сделан на сельском хозяйстве, на которое приходится около 60% общего водозабора. Площадь применения водосберегающих технологий достигла 702 тысяч гектаров. Это обеспечило экономию порядка 1,1 млрд кубометров воды.

В промышленности предусмотрен поэтапный переход на оборотное и повторное водоснабжение. К 2030 году долю повторного использования воды планируют довести до 28%. Дополнительный потенциал экономии в коммунально-бытовом секторе оценивается в объеме до 260 млн кубометров ежегодно.

Также введены повышающие коэффициенты за сверхнормативное потребление воды, несогласованное изменение сельскохозяйственных культур и бездоговорное водопользование.