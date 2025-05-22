Для чего Казахстану нужны новые туристические дестинации рассказали эксперты
Что нового мы можем предложить иностранцам?
Сегодня, 19:53
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Сегодня, 19:53Сегодня, 19:53
135Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Инфраструктура стала одной из главных проблем в туристической отрасли Казахстана. Наша страна может соревноваться со многим другими по количеству природных красот, однако не до каждой из них можно добраться без проблем. А если и доедешь, можешь быть разочарован сервисом. В специальном репортаже BAQ.kz разбираем вместе с нашими экспертами, с какими еще проблемами стадкивается отечественный туризм и какие направления можно развивать в будущем.
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