Инфраструктура стала одной из главных проблем в туристической отрасли Казахстана. Наша страна может соревноваться со многим другими по количеству природных красот, однако не до каждой из них можно добраться без проблем. А если и доедешь, можешь быть разочарован сервисом. В специальном репортаже BAQ.kz разбираем вместе с нашими экспертами, с какими еще проблемами стадкивается отечественный туризм и какие направления можно развивать в будущем.