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Для чего Казахстану нужны новые туристические дестинации рассказали эксперты

Что нового мы можем предложить иностранцам?

Сегодня, 19:53
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Пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
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Фото: Пресс-служба акимата Алматы

Инфраструктура стала одной из главных проблем в туристической отрасли Казахстана. Наша страна может соревноваться со многим другими по количеству природных красот, однако не до каждой из них можно добраться без проблем. А если и доедешь, можешь быть разочарован сервисом. В специальном репортаже BAQ.kz разбираем вместе с нашими экспертами, с какими еще проблемами стадкивается отечественный туризм и какие направления можно развивать в будущем. 

 

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