В департаменте полиции Акмолинской области открыли учебно-тренировочную лабораторию беспилотных летательных аппаратов. Здесь сотрудники полиции обучаются управлению дронами и их применению при выполнении служебных задач.

Полицейские отрабатывают навыки пилотирования на симуляторах и специальной тренировочной полосе. Также в лаборатории они учатся проводить техническое обслуживание и диагностику беспилотников.

Как дроны помогают в поисках

Главное преимущество беспилотников – возможность быстро обследовать большие территории, включая труднодоступные участки.

Аппараты оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, поэтому могут использоваться для поиска людей даже в темное время суток.

С начала года беспилотники 12 раз применялись при поиске без вести пропавших граждан. Еще 21 раз их использовали для поиска сельскохозяйственного скота.

Где еще используют беспилотники

Возможности БПЛА не ограничиваются поисковыми операциями. Дроны могут применяться при розыске подозреваемых, обследовании местности и осмотре мест происшествий.

Использование такой техники позволяет сотрудникам полиции быстрее получать информацию с воздуха и охватывать значительные территории.

Почему полиция расширяет использование БПЛА

Беспилотники помогают сократить время поиска и повысить эффективность работы сотрудников на месте происшествия.

Подготовка специалистов в новой лаборатории позволит полицейским совершенствовать навыки управления аппаратами и использовать современные технологии для выполнения служебных задач.