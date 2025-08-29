Для государственных служащих планируют создать отдельную версию национального мессенджера Aitu. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун, передает BAQ.KZ.

"Госслужащие сейчас начали им пользоваться. Дают обратную связь для доработок. В будущем мы будем рассматривать, чтобы была отдельная версия для госслужащих, которая будет потенциально, может быть, находиться уже не в "Казахтелекоме", а в другой подведомственной госоргану компании", - сказал вице-министр.

Вице-министр отметил, что для реализации инициативы рассматриваются несколько вариантов: добавление статуса госслужащего при регистрации или создание отдельного приложения по аналогии с eGov mobile и eGov Business. Поручение направлено на обеспечение граждан возможностью использовать сервис для экстренных коммуникаций, а не в развлекательных целях.