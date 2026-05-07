Для электрокаров в стране могут ввести неожиданное новшество

В Казахстане планируют изменить цвет государственных номерных знаков для электромобилей. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов, передает BAQ.kz.

По его словам, вопрос обсуждается в рамках совершенствования правил учета транспорта.

Инициатива возникла после предложения депутата Армана Калыкова. Он отметил, что сейчас технические средства не всегда позволяют быстро отличить электромобили от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это создает сложности на платных парковках, зарядных станциях, а также при въезде в природные охраняемые зоны.

Также, по словам депутата, иногда возникают трудности у сотрудников дорожной полиции при определении типа транспортного средства.

Предложение ввести отдельный цвет госномеров для электромобилей поддержали в Министерстве внутренних дел.

Санжар Адилов отметил, что в международной практике такие номера чаще всего выполняются в зеленом цвете. В республике также рассматривается возможность введения зеленых номерных знаков для электромобилей.

Ожидается, что после принятия соответствующих изменений они будут внедряться поэтапно по всей стране.