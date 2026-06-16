Для IT-компаний в Казахстане открылось редкое окно возможностей - эксперт

Казахстан вошел в топ-10 самых быстрорастущих технологических экосистем мира в категории Rising Stars по версии Dealroom. Как отмечают эксперты, это важный сигнал того, что Казахстан перестает восприниматься исключительно как локальный рынок и становится заметным участником глобальной технологической экосистемы. Сегодня страна активно продвигает цифровую повестку, наращивает экспорт IT-услуг, привлекает международных специалистов и создает условия для роста технологических компаний.

Почему именно сейчас Казахстан становится привлекательным рынком для IT-компаний и инвесторов, какие преимущества предлагает отечественная технологическая экосистема и какие перспективы открываются перед отраслью в ближайшие годы – в интервью рассказал директор по работе с клиентами компании Datanomix Никита Сусоев.

- Казахстан вошел в топ-10 самых быстрорастущих технологических экосистем мира в категории Rising Stars по версии Dealroom. Как вы оцениваете этот результат?

- Для меня это важный сигнал: Казахстан перестает восприниматься как локальный рынок и становится заметной точкой роста на глобальной технологической карте. Категория Rising Stars особенно показательна - она говорит не о зрелости экосистемы как у Кремниевой долины, а о скорости, динамике и потенциале.

Сейчас у Казахстана есть шанс занять нишу регионального технологического хаба между Европой, Ближним Востоком и Азией. Главное - не остановиться на признании, а конвертировать его в экспорт, инвестиции, сильные продукты и международные партнерства.

- Вы представляете компанию Datanomix и являетесь резидентом Astana Hub. Какие возможности сегодня предоставляет эта площадка технологическим компаниям и что, на Ваш взгляд, помогает казахстанским стартапам расти и выходить на международные рынки?

- Astana Hub важен не только как площадка с льготами, а как среда, где технологическая компания получает доступ к сообществу, программам развития, международным контактам и понятной инфраструктуре для роста. Для стартапа это критично: на ранней стадии часто не хватает не идеи, а правильной среды вокруг - экспертизы, нетворка, доверия и выхода к рынкам.

Для Datanomix, как компании, работающей с данными, AI-решениями и enterprise-задачами, особенно важна возможность быть частью экосистемы, где есть спрос на сложные технологические продукты. Казахстанские стартапы растут тогда, когда начинают мыслить не только локально, а сразу проверяют продукт на масштабируемость, экспортный потенциал и реальную бизнес-ценность.

- Вы стали участником программы Digital Nomad Visa. Почему в свое время вы выбрали Казахстан для работы и развития проектов?

- Я выбрал Казахстан, потому что здесь совпало несколько факторов: быстро развивающийся рынок, открытость к технологическим инициативам, понятный запрос бизнеса на цифровизацию. Здесь у профессионалов и компаний есть возможность реально влиять на развитие рынка.

Кроме того, Казахстан комфортен для работы с международными проектами: географически, культурно и с точки зрения деловой среды. Для меня это не просто страна для релокации, а место, где можно строить долгосрочные технологические проекты и видеть результат своей работы.

- Если посмотреть на Казахстан глазами зарубежного IT-предпринимателя или инвестора, какие сильные стороны технологической экосистемы Вы бы назвали?

- Первая сильная сторона - скорость. В Казахстане многие решения принимаются быстрее, чем на более зрелых и перегруженных рынках. Вторая - концентрация внимания государства, бизнеса и институтов развития на цифровой повестке. Это создает редкое окно возможностей для IT-компаний.

Третья сильная сторона - талантливые специалисты и близость к рынкам Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока и Евразии. Для инвестора Казахстан может быть не только отдельным рынком, но и площадкой для регионального масштабирования. А для предпринимателя - местом, где можно относительно быстро протестировать продукт, найти первых enterprise-клиентов и выйти за пределы страны

- Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что искусственный интеллект должен стать одним из ключевых драйверов развития страны, а 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Насколько важно, когда цифровая трансформация становится одним из приоритетов на уровне главы государства?

- Это очень важно, потому что цифровая трансформация не происходит только силами IT-компаний. Для системных изменений нужны образование, регулирование, инфраструктура, доступ к данным, спрос со стороны государства и бизнеса. Когда тема цифровизации и ИИ становится приоритетом на уровне главы государства, она получает не символический, а управленческий вес.

При этом важно понимать: искусственный интеллект – это не отдельная технология "для презентаций", а новый слой эффективности для экономики. Он влияет на госуслуги, промышленность, финансы, ритейл, логистику, медицину и образование. Если Казахстан сможет соединить политическую волю, качество реализации и развитие человеческого капитала, ИИ действительно может стать одним из драйверов роста.

- Как Вы видите дальнейшее развитие казахстанского IT-сектора и какие возможности открываются перед страной?

- Я думаю, следующий этап развития IT-сектора Казахстана будет связан не просто с ростом количества стартапов, а с появлением более зрелых технологических компаний, которые решают сложные задачи для бизнеса и государства. Особенно перспективны направления искусственного интеллекта, data engineering, кибербезопасности, GovTech, FinTech, промышленной автоматизации и решений для электронной коммерции.

Перед страной открывается возможность стать не только потребителем технологий, но и их экспортером. Эту динамику уже видно на фактических цифрах: по итогам последних отчетных данных Национального Банка РК, объем экспорта отечественных IT-услуг и цифровых продуктов превысил отметку в 1,1$ млрд.

Для поддержания этого тренда важно продолжать развивать инженерную культуру, поддерживать продуктовые компании, усиливать связь между университетами и бизнесом и помогать стартапам быстрее выходить на международные рынки. У Казахстана сейчас есть редкое преимущество - сочетание амбиций, внимания к цифровой повестке и доступного пространства для роста.