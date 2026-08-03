Для Казахстана сейчас важнее не цена нефти, а возможность ее экспортировать — эксперт

Последние недели стали серьезным испытанием для экономики Казахстана. На фоне обострения геополитической ситуации вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть вновь пошли вверх. Однако именно в этот период была нарушена работа инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), а добыча нефти на месторождении Тенгиз сократилась.

Финансист Qazaq Expert Club Жания Сандыбай в интервью корреспонденту BAQ.KZ заявила, что произошедшие события показали: сегодня для Казахстана гораздо важнее не стоимость нефти, а возможность беспрепятственно доставлять ее на мировые рынки.

Цена нефти уже не главный фактор

По словам эксперта, раньше рост мировых цен на нефть практически автоматически означал увеличение экспортной выручки Казахстана, улучшение платежного баланса, рост поступлений в Национальный фонд и укрепление курса тенге. Сейчас эта зависимость уже не столь очевидна.

Жания Сандыбай отметила, что недавний рост стоимости нефти марки Brent вызван не увеличением мирового спроса, а геополитическими рисками.

По ее словам, влияние оказывают ограничения судоходства в районе Ормузского пролива, атаки на танкеры и нестабильность на ключевых морских маршрутах.

«Для большинства стран-экспортеров нефти это означает дополнительные доходы. Для Казахстана же пока это лишь потенциальная возможность. Если добытая нефть не сможет попасть на экспорт, останется в недрах или не будет своевременно отправлена через экспортную инфраструктуру, высокая мировая цена не принесет бюджету дополнительных доходов», – сказала она.

КТК стал главным риском для экономики

Финансист напомнила, что более 80% казахстанского нефтяного экспорта осуществляется через Каспийский трубопроводный консорциум. Поэтому любые перебои в работе этого маршрута становятся проблемой уже не только нефтяной отрасли, но и всей экономики страны.

По словам Жании Сандыбай, после атак на танкеры возле терминала КТК были введены ограничения на отгрузку нефти, вследствие чего нефтяные компании были вынуждены сократить добычу, поскольку возможности хранения сырья ограничены.

«Наиболее существенное сокращение произошло на месторождении Тенгиз. На крупнейшем нефтяном месторождении страны объем добычи временно снизился более чем в два раза», – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что последствия подобной ситуации не ограничиваются лишь снижением объемов добычи.

«Это приводит к сокращению экспортной выручки, уменьшению налоговых поступлений, повышению рисков для исполнения бюджета и росту неопределенности для иностранных инвесторов», – сказала Жания Сандыбай.

Дорогая нефть не компенсирует снижение добычи

Эксперт подчеркнула, что распространенное мнение о том, что рост цен автоматически компенсирует снижение объемов добычи, не всегда соответствует действительности.

Она привела простой пример.

«В первом случае Казахстан экспортирует два миллиона баррелей нефти в сутки по цене 80 долларов. Во втором цена нефти возрастает до 100 долларов, однако из-за логистических ограничений объем экспорта сокращается почти вдвое. В такой ситуации, несмотря на подорожание нефти, общий объем экспортной выручки может оказаться ниже», – пояснила Жания Сандыбай.

По ее словам, поэтому сегодня для Казахстана важно внимательно следить не только за стоимостью Brent, но и за объемами добычи и экспорта нефти.

Как это влияет на бюджет

По словам финансиста, государственный бюджет Казахстана по-прежнему остается зависимым от нефтяных доходов.

Рост цен на нефть способен увеличить поступления в Национальный фонд и поддержать устойчивость государственных финансов.

Однако этот механизм работает только при стабильном экспорте.

«Если ограничения на КТК будут устранены в кратчайшие сроки, Казахстан сможет воспользоваться ростом мировых цен на нефть. Но если подобные препятствия будут повторяться, положительный эффект дорогой нефти окажется значительно слабее ожидаемого», – считает эксперт.

По ее мнению, сегодня для бюджета гораздо важнее не цена барреля, а то, сколько нефти страна реально способна продать.

На тенге одновременно влияют противоположные факторы

Жания Сандыбай отметила, что традиционно рост цен на нефть оказывает поддержку национальной валюте. Однако одновременно давление на тенге создают сокращение экспортной выручки, усиление геополитической неопределенности и удорожание импорта.

«Поэтому сейчас тенге находится под влиянием сразу двух противоположных факторов. В ближайшие месяцы курс национальной валюты останется волатильным. Его динамика будет зависеть не столько от стоимости Brent, сколько от того, насколько быстро удастся восстановить экспортные поставки», – сказала она.

Следующий риск – инфляция

Эксперт считает, что последствия нефтяного кризиса выходят далеко за рамки энергетической отрасли.

По ее словам, рост цен на топливо увеличивает транспортные расходы, стоимость страхования и логистики, а затем постепенно отражается на стоимости практически всех импортных товаров.

«Для Казахстана это может означать замедление процесса снижения инфляции и необходимость более длительного сохранения высокой базовой ставки Национального банка. Иными словами, экономика может столкнуться с одновременным замедлением роста и усилением инфляционного давления», – отметила Жания Сандыбай.

Главный урок для экономики

По мнению финансиста, последние события выявили одну из ключевых системных проблем казахстанской экономики.

«Долгое время главным риском считались колебания мировых цен на нефть. Однако сейчас стало очевидно, что зависимость экспортной инфраструктуры от одного маршрута представляет не меньшую угрозу. Если большая часть нефтяного экспорта зависит от единственного транспортного коридора, любое геополитическое событие способно повлиять на всю экономику страны», – подчеркнула эксперт.

В связи с этим, по ее мнению, диверсификация экспортных маршрутов должна рассматриваться уже не только как задача нефтяной отрасли, а как вопрос национальной экономической безопасности.

Она считает, что развитие Транскаспийского маршрута, увеличение поставок через Азербайджан и Китай, а также создание дополнительных экспортных мощностей являются не просто инвестиционными проектами, а важнейшими инструментами обеспечения устойчивости экономики Казахстана.

«Даже дорогая нефть больше не может гарантировать благополучие Казахстана. Сегодня главным показателем становится не цена барреля, а возможность беспрепятственно доставить этот баррель на мировой рынок. Если работа КТК будет полностью восстановлена, Казахстан сможет эффективно воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой и увеличить бюджетные доходы. Если же логистические риски сохранятся, нынешний рост цен на нефть превратится не в источник дополнительных доходов, а в упущенную возможность», – заключила Жания Сандыбай.

По словам эксперта, главная особенность нынешнего кризиса заключается в том, что Казахстан впервые за долгое время столкнулся с ситуацией, когда рост мировых цен на нефть уже не гарантирует такого же роста нефтяных доходов страны.