Для курьеров платформенной занятости могут ввести обязательное страхование

Министерство труда и социальной защиты населения РК провели переговоры с владельцами цифровых платформ. Стороны собирают предложения, после чего планируется принять совместный регламент, который будет учитывать интересы государства, граждан и самих платформ, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев на брифинге в Сенате.

"Мы сейчас два раунда с владельцами этих цифровых платформ провели. Мы сейчас собираем эти предложения. Будет какой-то совместный регламент, который нас устраивает, самих граждан и владельцев этих цифровых платформ", – пояснил вице-министр.

Отвечая на вопрос журналистов о ключевых предложениях, он отметил, что речь не идет об ограничении доступа к работе на цифровых платформах.

"Не будет такого со стороны платформ занятости: допускать кого-то к этой работе или не допускать. То есть допуск будет, но каким образом это безопасность будет обеспечена? Курьеры могут доставлять заказы куда угодно - они могут доставлять еду куда-угодно, на строительные объекты, места", – сказал вице-министр.

Он подчеркнул, что условия работы курьера не должны подвергать опасности здоровье человека.

"Мы говорим, что базовым требованием выступит– чтобы их застраховали от таких случаев", – сказал вице-министр.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения изучило ситуацию с женщиной, которая работала курьером в Алматы с младенцем на руках.