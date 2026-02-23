Сегодня состоялось очередное второе заседание Центральной комиссии референдума, передает BAQ.KZ.

В повестке дня был рассмотрен вопрос о том, какие условия созданы для людей с инвалидностью на предстоящем референдуме. Об этом доложила член комиссии Ляззат Суйндик.

По её словам, 19 февраля состоялось заседание рабочей группы при избирательной комиссии по обеспечению избирательных прав людей с инвалидностью, где были рассмотрены важные вопросы.

«На заседании были обсуждены вопросы инфраструктуры избирательных участков, трафаретов для избирательных бюллетеней со шрифтом Брайля, а также пилотное внедрение новых инновационных средств для голосования людей с инвалидностью», — сказала она.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров отметил, что поднятые на заседании вопросы учтены, и в настоящее время трафареты находятся в стадии подготовки. По его словам, они будут направлены на все участки. Центральная комиссия референдума держит этот процесс под строгим контролем.

Кроме того, в повестке остаются вопросы размещения аудиосопровождения текста проекта Конституции на каждом участке, завершения до конца февраля обучения членов референдумных комиссий всех уровней, а также дальнейшего изучения внедрения новых технологических средств для голосования людей с инвалидностью.