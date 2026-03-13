Сколько общественных и некоммерческих организаций могут направить своих представителей на участки референдума рассказали в ЦКР, передает BAQ,kz.

На сегодняшний день аккредитовано 256 организаций, из них 11 – Центральной комиссией референдума и 245 – территориальными комиссиями. Одним из ключевых направлений подготовки к всенародному голосования стала работа по обучению членов комиссий. Проведено более 5800 семинаров, в которых поучаствовали свыше 71 тысячи членов комиссий различных уровней.