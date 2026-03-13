Для наблюдения за референдумом аккредитованы 256 организаций – ЦКР РК
Данные озвучили на заседании Центральной комиссии референдума.
Сколько общественных и некоммерческих организаций могут направить своих представителей на участки референдума рассказали в ЦКР, передает BAQ,kz.
На сегодняшний день аккредитовано 256 организаций, из них 11 – Центральной комиссией референдума и 245 – территориальными комиссиями. Одним из ключевых направлений подготовки к всенародному голосования стала работа по обучению членов комиссий. Проведено более 5800 семинаров, в которых поучаствовали свыше 71 тысячи членов комиссий различных уровней.
"Комиссии референдума всех уровней завершили подготовительные работы. Проведены необходимые организационные мероприятия, обеспечено методическое сопровождение деятельности комиссий, сформирован единый подход к применению процедур голосования и соблюдению требований законодательства о референдуме. Это позволяет констатировать, что мы полностью готовы к проведению республиканского референдума и к обеспечению его проведения в строгом соответствии с законом", – подчеркнул председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.
