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Для первоклассников вводят программу языковой адаптации на казахском языке

Новый механизм поможет детям развивать навыки общения на казахском языке через практические занятия и реальные жизненные ситуации.

Сегодня 2026, 15:42
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BAQ.KZ Сегодня 2026, 15:42
Сегодня 2026, 15:42
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Фото: BAQ.KZ

В Казахстане утвердили правила внедрения адаптационной программы для учеников первых классов с казахским языком обучения, которым требуется дополнительная языковая поддержка. Соответствующий приказ министра просвещения вступит в силу 15 июня 2026 года.

Для кого новая программа

Новая программа рассчитана на первоклассников, которым сложно адаптироваться к обучению на казахском языке и развивать необходимые коммуникативные навыки.

Основная цель программы – помочь детям увереннее использовать казахский язык в повседневной жизни, школе, семье и общественных местах. Занятия будут проходить во внеурочное время или в формате классных часов. При этом акцент сделают не на заучивании правил, а на практическом общении через реальные жизненные ситуации.

Как будут отбирать участников

Адаптационная программа может быть назначена двумя способами. Первый вариант – по заявлению родителей или законных представителей ребенка. Второй – по рекомендации педагога, если во время наблюдения за учеником будут выявлены трудности в понимании казахской речи, устном общении или освоении учебного материала. В этом случае потребуется письменное согласие родителей.

Для оценки уровня адаптации учителя будут использовать простые коммуникативные задания, позволяющие определить уровень владения устной и письменной речью.

Что требуется от школы

После рассмотрения заявлений и рекомендаций педагогов школа сформирует список учеников, которым необходима дополнительная языковая поддержка. Он будет утверждаться приказом руководителя образовательной организации.

Для реализации программы школа обязана утвердить список участников, разработать план и график занятий, создать благоприятные условия для обучения, обеспечить учащихся необходимыми учебными и методическими материалами, а также организовать взаимодействие педагогов с родителями.

Кроме того, образовательные организации должны заранее информировать родителей о целях программы, условиях ее проведения и результатах обучения детей.

Можно ли прекратить программу досрочно

Если родители посчитают, что необходимость в дополнительной поддержке отпала, они смогут подать заявление о досрочном прекращении участия ребенка в программе до окончания учебного года.

В Министерстве просвещения рассчитывают, что новый механизм поможет первоклассникам быстрее адаптироваться к образовательному процессу и увереннее использовать казахский язык в повседневной жизни.

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