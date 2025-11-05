Для проблемных банков вводят новый механизм урегулирования
Законопроект вводит новую систему урегулирования неплатежеспособных банков.
В Казахстане меняется порядок реагирования на кризисы в банковской сфере, передает BAQ.KZ.
Законопроект "О банках и банковской деятельности" вводит новую систему урегулирования неплатежеспособных банков, соответствующую международным стандартам ЕС и США.
"Мы внедряем трёхуровневый механизм антикризисного реагирования – от усиленного надзора до урегулирования неплатежеспособного банка. Это позволит действовать заранее и предотвращать кризисы", — пояснила Мадина Абылкасымова.
Новый подход включает разработку банками планов восстановления и урегулирования, определяющих меры по выходу из кризиса. В случае признания банка неплатежеспособным предусмотрены инструменты продажи, передачи активов и обязательств, а также конвертации долгов в капитал.
Особое внимание уделено системно значимым банкам. Для них вводится механизм поглощения убытков за счёт обязательств акционеров и кредиторов. Государственное участие возможно лишь временно и на возмездной основе.
"Государство вмешивается только в крайнем случае. Убытки сначала несут акционеры, затем кредиторы. При этом участие государства сопровождается сменой руководства, ограничением выплат и возвратом вложенных средств в бюджет", — отметила Абылкасымова.
После восстановления устойчивости банк должен быть продан новому инвестору. В случае потерь для бюджета компенсация будет обеспечена за счёт банковской отрасли – по принципу справедливой и пропорциональной ответственности.
