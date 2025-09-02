  • 2 Сентября, 15:46

Для себя открыл Катон-Карагай — депутат Аймагамбетов о своем летнем отдыхе

Как провел свое лето депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Фото: Фото пресс-службы мажилиса

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о том, как провёл летние месяцы перед началом новой парламентской сессии, передает BAQ.KZ

По его словам, каникулы не стали поводом для пассивного отдыха: он предпочёл уделить время семье, детям и занятиям, которые приносят новые впечатления и позволяют оставаться в движении. Аймагамбетов подчеркнул, что активный отдых помогает не только восстановить силы, но и поддерживать социальные связи. 

"С детьми я футбол играл, по горам лазил. Книги вместе читали. Люблю активный отдых, а не пассивный. Это, мне кажется, намного интереснее", - сказал депутат в кулуарах парламента.

Асхат Аймагамбетов отметил, что этим летом впервые побывал в Катон-Карагае вместе с детьми, и поездка оставила у семьи яркие эмоции. Особое впечатление, по его словам, произвели и алматинские горы. Депутат добавил, что всё больше увлекается горами, хотя речь идёт не об альпинизме, а скорее о любительском отдыхе на природе.

Отвечая на вопрос о начале новой парламентской сессии, депутат отметил, что работа фактически не прекращалась и летом: велись обсуждения законопроектов, встречи с коллегами и правительством.

"С первого дня сентября мы уже работаем. Сегодня, например, заседание комитета. Старый сезон как будто и не заканчивался", - заключил Аймагамбетов.

