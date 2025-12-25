В Казахстане разрабатывается новый проект, направленный на региональное развитие и восстановление северной части Аральского моря. Его реализация осуществляется Комитетом водного хозяйства совместно со Всемирным банком, передает BAQ.KZ.

Проект предусматривает подготовку технико-экономического обоснования, а также проведение оценки экологического и социального воздействия в зоне бассейна реки Сырдарья и Северного Аральского моря. Основная цель инициативы — дальнейшее улучшение экологических показателей и социально-экономических условий в Аральском регионе.

Как сообщил председатель Комитета водного хозяйства Арсен Жаканбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, на сегодняшний день в техническое задание ТЭО внесены необходимые изменения, получены согласования от заинтересованных государственных органов, а также заключен Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

"Работы по проекту ведутся в плановом порядке. Завершение разработки технико-экономического обоснования запланировано на 2026 год", — отметил он.

Ожидается, что реализация проекта позволит усилить устойчивое управление водными ресурсами, снизить экологические риски и создать дополнительные условия для развития территорий, прилегающих к Северному Аральскому морю.