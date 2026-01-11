Для школьников Астаны стартовали мероприятия по принципу "Закон и порядок"
Мероприятия будут продолжаться до конца учебного года.
В первый учебный день третьей четверти в одной из школ-гимназий Астаны началась серия воспитательных и профилактических мероприятий, направленных на формирование правовой культуры и предупреждение правонарушений среди учащихся, передает BAQ.KZ.
Инициатива реализуется в рамках принципа "Закон и порядок" и нацелена на развитие у школьников чувства личной ответственности за свои поступки и их последствия, а также на предотвращение агрессии, конфликтов и случаев неуважительного поведения.
В рамках программы для учащихся организованы встречи с представителями правоохранительных органов, интеллектуальные игры и правовой турнир. Особое внимание уделяется разъяснению норм законодательства на конкретных жизненных примерах.
Как отметила заместитель директора по учебной работе Айжан Айыпкызы, в образовательных учреждениях в рамках программы "Честный гражданин" на регулярной основе проводятся мероприятия по направлению "Закон и порядок".
"Разъяснительная работа помогает формировать у детей ответственное отношение к закону и понимание важности соблюдения установленных правил", — подчеркнула она.
Сообщается, что мероприятия будут продолжаться до конца учебного года с участием учащихся 1–11 классов, педагогов и родителей. Организаторы уверены, что такая работа будет способствовать укреплению дисциплины и созданию безопасной и благоприятной образовательной среды.
