Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев потребовал усилить бюджетную консолидацию, прекратить неэффективные государственные расходы и перейти к управлению эффективностью госинвестиций. Об этом Глава государства заявил на расширенном заседании Правительства, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Эффективность фискальной политики – это, в первую очередь, бюджетная консолидация и соблюдение строгой финансовой дисциплины. Нужно провести всестороннюю ревизию действующих бюджетных программ для сокращения неэффективных государственных расходов. Это задача огромной важности. Не затягивайте ее выполнение", — подчеркнул Президент.

Токаев отметил, что Министерство финансов и Министерство экономики должны проявлять жёсткость и принципиальность, а действующая практика финансирования проектов требует пересмотра.

"Следует перейти от действующего критерия освоения бюджетных средств к управлению эффективностью государственных инвестиций. Правительству и акиматам поручается прекратить финансировать проекты из-за опасений неосвоения бюджета, или, что еще хуже, на основе субъективного, ангажированного выбора. Проще говоря, нужно прекратить сумасбродство", — заявил Глава государства.

Президент предупредил, что подобный подход будет расцениваться как ущерб государственным интересам.

"Теперь такой подход будет рассматриваться как злонамеренное действие против государственных интересов. Получать бюджетные деньги должны только проекты, приносящие реальную пользу нашим гражданам и способствующие развитию национальной экономики", — подчеркнул Токаев.

Глава государства поручил Правительству до 1 мая провести ревизию бюджетных программ и усовершенствовать механизмы отбора проектов, финансируемых за счёт государства, включая квазигосударственный сектор.

Отдельное внимание Президент уделил повышению прозрачности бюджетных расходов и расширению применения цифрового тенге.

"Для повышения прозрачности бюджетных расходов, то есть для того, чтобы было понятно, куда, как и на что тратятся средства, необходимо расширить применение цифрового тенге. В настоящее время этот инструмент уже эффективно используется в системе госзакупок, субсидировании, а также при финансировании крупных проектов из Национального фонда. Надо активнее масштабировать этот опыт и в другие сферы", — заявил он.

Кроме того, Токаев указал на проблемы в системе бюджетного планирования на региональном уровне.

"Особое внимание следует уделить качеству бюджетного планирования в регионах. В последние годы доходная база регионов была существенно расширена, что привело к многочисленным случаям возложения на местные бюджеты дополнительных расходов без достаточного финансового обеспечения", — отметил Президент.

По его словам, такая практика исказила межбюджетные отношения и подорвала доверие к принимаемым решениям.

"Страна наша унитарная, единая с одним центром управления. И работать надо с умом, как единая команда, четко видя цель: укрепление потенциала Казахстана, обеспечение достойной жизни наших граждан", — подчеркнул Токаев.

Президент напомнил, что в новом Бюджетном кодексе межбюджетные отношения были пересмотрены с точки зрения предсказуемости и ответственности, однако теперь необходимо оценить, как эти нормы работают на практике.

"Если действующие инструменты неэффективны, их нужно откорректировать. Здесь никаких сомнений не должно быть, решения следует принимать быстро и смело", — заявил он.

При этом Токаев отметил, что новые правила не должны ограничивать финансовую самостоятельность регионов и снижать стимулы к наращиванию собственной доходной базы.