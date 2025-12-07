Для строительства железной дороги в обход Астаны планируют привлечь частных инвесторов
Астана остаётся ключевым транспортным хабом Казахстана.
Аким Астаны Женис Касымбек провёл рабочую встречу с председателем правления АО "Қазақстан темір жолы" Талгатом Алдыбергеновым, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ. Стороны обсудили комплексные меры по развитию транспортной системы столицы.
Основное внимание было уделено вопросам модернизации дорожной и транспортной инфраструктуры, интеграции железнодорожного сообщения в городскую среду, а также реализации совместных проектов, которые должны повысить эффективность транспортно-логистической системы внутри столицы и улучшить качество городской мобильности.
Астана остаётся ключевым транспортным хабом Казахстана: через город проходят важнейшие железнодорожные, автомобильные и авиационные маршруты, связывающие регионы страны и обеспечивающие международные перевозки.
Отдельным пунктом обсуждения стал приоритетный проект строительства железнодорожного пути в обход городской территории. Реализация инициативы предполагает привлечение частных инвестиций. Такой подход позволит развести грузовые потоки, снизить нагрузку на центральную часть города и повысить общую пропускную способность железнодорожной сети.
Также была затронута тема благоустройства территорий, прилегающих к транспортным узлам, улучшения логистики и увеличения эффективности инфраструктурных объектов.
По итогам встречи стороны договорились продолжать координацию усилий для формирования современной, устойчивой и удобной транспортной системы Астаны.
