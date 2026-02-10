Качественные и оцифрованные данные являются ключевым ресурсом для внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев на расширенном заседании Правительства страны, передает BAQ.KZ.

"Качественные данные являются основным ресурсом для искусственного интеллекта", — отметил министр.

По его словам, ряд государственных органов уже достигли приемлемого уровня цифровизации, что позволило создавать ИИ-продукты.

"Это позволило создать цифровые продукты, в том числе с применением искусственного интеллекта", — сообщил он.

Следующим этапом стала разработка отраслевых ИИ-моделей.

"Созданные ИИ-продукты на таких моделях работают быстрее, точнее и могут использоваться локально на производствах", — отметил Мадиев.

Вместе с тем, в реальном секторе экономики ситуация остаётся проблемной.

"В настоящее время средний уровень цифровой готовности отраслевых данных составляет 57 процентов. Для успешного внедрения искусственного интеллекта требуется уровень оцифровки более 90 процентов", — заявил министр.

В этой связи Правительство намерено активизировать работу с бизнесом.