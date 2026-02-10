Для внедрения ИИ уровень цифровизации отраслей должен превышать 90% — Мадиев
По его словам, в реальном секторе экономики ситуация остаётся проблемной.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Качественные и оцифрованные данные являются ключевым ресурсом для внедрения искусственного интеллекта. Об этом заявил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев на расширенном заседании Правительства страны, передает BAQ.KZ.
"Качественные данные являются основным ресурсом для искусственного интеллекта", — отметил министр.
По его словам, ряд государственных органов уже достигли приемлемого уровня цифровизации, что позволило создавать ИИ-продукты.
"Это позволило создать цифровые продукты, в том числе с применением искусственного интеллекта", — сообщил он.
Следующим этапом стала разработка отраслевых ИИ-моделей.
"Созданные ИИ-продукты на таких моделях работают быстрее, точнее и могут использоваться локально на производствах", — отметил Мадиев.
Вместе с тем, в реальном секторе экономики ситуация остаётся проблемной.
"В настоящее время средний уровень цифровой готовности отраслевых данных составляет 57 процентов. Для успешного внедрения искусственного интеллекта требуется уровень оцифровки более 90 процентов", — заявил министр.
В этой связи Правительство намерено активизировать работу с бизнесом.
"С отраслевыми госорганами и бизнес-сообществом будем работать над этим в текущем году, в том числе посредством внедрения механизма встречных обязательств по оцифровке производств взамен на меры господдержки", — подчеркнул Жаслан Мадиев.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки