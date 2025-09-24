В Костанае завершилось рассмотрение гражданского дела по иску местной жительницы к владельцу собаки, напавшей на неё во время прогулки, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Костанайский городской суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчика материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

Как следует из материалов дела, инцидент произошёл в июле текущего года. Собака породы немецкая овчарка, находясь на свободном выгуле без намордника, набросилась на истицу — гражданку Р. В результате нападения женщина получила укушенную рану левого бедра и обратилась за медицинской помощью.

По факту случившегося в отношении владельца собаки было возбуждено дело об административном правонарушении. В ходе судебного разбирательства установлено, что вред причинён в результате нарушения требований законодательства РК в области ответственного обращения с животными, в частности — правил содержания и выгула домашних питомцев. Ответчик был привлечён к административной ответственности.

Суд признал требования истицы обоснованными и постановил взыскать с владельца собаки компенсацию морального вреда в размере 95 000 тенге, а также сумму материального ущерба (размер не уточняется в решении).

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.