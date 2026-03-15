Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий участвует в наблюдении за республиканским референдумом в Казахстане в качестве международного наблюдателя, передает BAQ.kz.

Он посещает избирательные участки, оценивает уровень организации голосования и следит за соблюдением законности и прозрачности процесса.

Всего в Парламентской ассамблее СНГ аккредитованы 58 международных наблюдателей. Из них 35 ведут наблюдение на избирательных участках в Казахстане, а 23 контролируют проведение референдума за рубежом.

