Дмитрий Кобицкий наблюдает за ходом референдума в Казахстане

Сегодня 2026, 08:52
Фото: Кадр из видео

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий участвует в наблюдении за республиканским референдумом в Казахстане в качестве международного наблюдателя, передает BAQ.kz.

Он посещает избирательные участки, оценивает уровень организации голосования и следит за соблюдением законности и прозрачности процесса.

Всего в Парламентской ассамблее СНГ аккредитованы 58 международных наблюдателей. Из них 35 ведут наблюдение на избирательных участках в Казахстане, а 23 контролируют проведение референдума за рубежом.

Наблюдатели оценивают организацию референдума, соблюдение процедур голосования и прозрачность работы на избирательных участках.

