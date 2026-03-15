Дмитрий Кобицкий наблюдает за ходом референдума в Казахстане
Он посещает избирательные участки, оценивает уровень организации голосования и следит за соблюдением законности и прозрачности процесса.
Сегодня 2026, 08:52
Сегодня 2026, 08:52Сегодня 2026, 08:52
102Фото: Кадр из видео
Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий участвует в наблюдении за республиканским референдумом в Казахстане в качестве международного наблюдателя, передает BAQ.kz.
Он посещает избирательные участки, оценивает уровень организации голосования и следит за соблюдением законности и прозрачности процесса.
Всего в Парламентской ассамблее СНГ аккредитованы 58 международных наблюдателей. Из них 35 ведут наблюдение на избирательных участках в Казахстане, а 23 контролируют проведение референдума за рубежом.
Наблюдатели оценивают организацию референдума, соблюдение процедур голосования и прозрачность работы на избирательных участках.
