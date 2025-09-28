  • 28 Сентября, 05:18

Дмитрий Патанин принес Казахстану "золото" на Кубке вызова в Венгрии

Это важная победа для сборной РК.

Сегодня, 03:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК Сегодня, 03:44
Сегодня, 03:44
53
Фото: НОК

Казахстанский гимнаст Дмитрий Патанин блестяще выступил на этапе Кубка вызова в венгерском Сомбатхее, завоевав золотую медаль в вольных упражнениях, передает BAQ.KZ. В решающем выступлении Патанин набрал 13.900 балла, опередив соперников из Болгарии и Израиля. Серебро досталось Кевину Пеневу (13.600), бронза — олимпийскому чемпиону Артему Долгопяту (13.200).

Для сборной Казахстана эта победа стала важным достижением на международной арене, а для самого Патанина — подтверждением его стабильного прогресса и лидерских амбиций.

Самое читаемое

Наверх