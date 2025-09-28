Дмитрий Патанин принес Казахстану "золото" на Кубке вызова в Венгрии
Это важная победа для сборной РК.
Сегодня, 03:44
Фото: НОК
Казахстанский гимнаст Дмитрий Патанин блестяще выступил на этапе Кубка вызова в венгерском Сомбатхее, завоевав золотую медаль в вольных упражнениях, передает BAQ.KZ. В решающем выступлении Патанин набрал 13.900 балла, опередив соперников из Болгарии и Израиля. Серебро досталось Кевину Пеневу (13.600), бронза — олимпийскому чемпиону Артему Долгопяту (13.200).
Для сборной Казахстана эта победа стала важным достижением на международной арене, а для самого Патанина — подтверждением его стабильного прогресса и лидерских амбиций.
