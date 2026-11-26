Днем дождь, вечером лед: водителей Астаны и Акмолинской области предупредили об опасности на дорогах
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Плюсовая температура и дождь днем могут обернуться гололедицей уже к вечеру. В Астане и Акмолинской области ожидается похолодание, из-за которого дорожное покрытие может покрыться наледью. Водителей призывают быть особенно внимательными и по возможности отказаться от поездок за пределы города на автомобилях без зимней резины.
Особую осторожность рекомендуют соблюдать тем, кто планирует выезжать на республиканские трассы.
Автомобилистам советуют держать безопасную дистанцию, выбирать скорость с учетом состояния дороги и избегать резких торможений, перестроений и необоснованных обгонов. Перед поездкой также стоит проверить прогноз погоды и дорожную обстановку на маршруте.
Особенно опасными участками могут стать мосты, путепроводы, спуски и подъемы – здесь наледь способна появиться быстрее.
В «ҚазАвтоЖоле» напоминают: даже если днем на улице плюсовая температура, к вечеру дороги могут превратиться в скользкую ловушку.
Получить актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог можно круглосуточно по номеру 1403.
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