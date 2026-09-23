Днем офис, вечером подработка: как меняется рынок труда Казахстана

Отработать с 9:00 до 18:00 в офисе, а вечером включить приложение Яндекс Такси, заступить на смену в InDrive или взять заказы на фрилансе — для тысяч казахстанцев такой график стал привычной нормой. Согласно официальной статистике, уровень безработицы в стране стабильно удерживается на отметке 4,5–4,6%. Однако за этими цифрами скрывается масштабная структурная трансформация. Понятие «один работодатель на всю жизнь» окончательно уходит в прошлое, уступая место гиг-экономике (gig economy) — рынку разовых подработок и платформенной занятости.

Жизнь на две смены: откуда спрос на вторую работу

По данным Бюро национальной статистики РК, в стране насчитывается более 9,3 млн занятых граждан. Из них свыше 2,1 млн человек официально классифицируются как самостоятельно занятые. Но реальный масштаб подработок гораздо шире. Главный драйвер «второй работы» — ценовой разрыв между доходами и стоимостью жизни. На фоне высокой инфляции прошлых лет и роста цен на базовые товары потребительская корзина казахстанцев существенно подорожала.

В то время как медианная зарплата в стране ощутимо отстает от средней арифметической, основной доход семьи все чаще закрывает лишь базовые потребности — продукты, коммунальные услуги и кредиты. Второй фактор — кредитная нагрузка. Наличие одного и более займов подталкивает граждан искать быстрые деньги с ежедневно или еженедельно выплачиваемым доходом, который не нужно ждать до конца месяца.

Платформенный бум: курьеры, таксисты и фрилансеры

Центром казахстанской гиг-экономики стали цифровые платформы. Доставка еды, агрегаторы такси, маркетплейсы и сервисы бытовых услуг (Glovo, Яндекс, InDrive, OLX, Kaspi) сформировали гигантский рынок с низким порогом входа. Официальная статистика Минтруда и Бюро нацстатистики показывает:

Сфера торговли и авторемонта объединяет свыше 16–17% от всех занятых в стране.

В секторе транспорта и складирования работает 7,1% занятых граждан.

Торговля дает работу почти 16,8% занятых казахстанцев.

Для множества казахстанцев платформенная занятость — это именно подработка (второй источник дохода), а не основное место. Учителя, офисные сотрудники, инженеры и студенты выходят в смены по вечерам и выходным, зарабатывая от 5 000 до 15 000 тенге за вечер.

Кажущаяся свобода против реальной уязвимости

Главное обещание гиг-экономики — гибкость: «работаешь, когда хочешь, сам себе начальник». Однако за этим фасадом скрываются серьезные экономические риски, с которыми уже столкнулось государство:

Отсутствие социальных гарантий. Классический гиг-работник не имеет оплачиваемого отпуска, больничных, декретных выплат и корпоративной страховки.

Классический гиг-работник не имеет оплачиваемого отпуска, больничных, декретных выплат и корпоративной страховки. Пенсионная пауза. Значительная часть дохода от подработок долгое время оставалась вне системы пенсионных отчислений (ОПВ) и социальное страхование (ГФСС). Только за счет внедрения специальных налоговых режимов и пилотных проектов Минтруда по платформенной занятости государство начинает постепенно вовлекать платформенных работников в систему соцобеспечения.

Значительная часть дохода от подработок долгое время оставалась вне системы пенсионных отчислений (ОПВ) и социальное страхование (ГФСС). Только за счет внедрения специальных налоговых режимов и пилотных проектов Минтруда по платформенной занятости государство начинает постепенно вовлекать платформенных работников в систему соцобеспечения. Физическое выгорание. Формат «8 часов на основной работе + 4 часа на подработке» ведет к хронической усталости, профессиональному выгоранию и снижению производительности на основном рабочем месте.

Попытка вывести из тени: новые правила и спецрежим

Государство признало: гиг-экономику невозможно запретить или игнорировать — её необходимо ввести в жесткие рамки правового поля. Фундамент для этого уже заложен в Социальном кодексе РК (статьи 102 и 102-1), определяющем правовые основы работы через онлайн-сервисы. Следующим шагом станет приказ Министерства труда и социальной защиты населения РК «Об утверждении Правил осуществления платформенной занятости» (находится на публичном обсуждении до 25 сентября). Документ впервые зафиксирует единые стандарты взаимодействия между агрегаторами, заказчиками и исполнителями.

Параллельно задействованы и налоговые рычаги. С 1 января 2026 года в Казахстане начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых, зарабатывающих через цифровые платформы. По данным зампредседателя Комитета государственных доходов МФ РК Сеилжана Ахметова, новый спецрежим уже используют 369,1 тыс. человек:

313,3 тыс. человек работают непосредственно через интегрированные платформы;

53,2 тыс. человек осуществляют деятельность самостоятельно.

В рамках пилотного проекта операторы интернет-платформ взяли на себя функции налоговых агентов: они автоматически удерживают и перечисляют за исполнителей минимальные социальные платежи (ОПВ, СО, ОСМС). Расчет и учет доходов автоматизированы через мобильное приложение E-Salyq Business. Главный эффект от обеления сектора — социальный: регулярные отчисления гарантируют подрабатывающим людям официальный статус, страховой стаж и полный доступ к бесплатной медицине в системе ОСМС.

Итог: тренд, который с нами навсегда

Подработка перестала быть стыдным явлением. Для сотен тысяч казахстанцев диверсификация доходов стала базовой финансовой стратегией. Гиг-экономика дает рынку труда гибкость и сглаживает остроту безработицы. Но для устойчивого развития страны этот сектор не должен замещать полноценные квалифицированные рабочие места.

Если дипломированный специалист вынужден садиться за руль или надевать курьерскую термосумку по вечерам, чтобы перекрыть ипотеку и кредиты, это прямой сигнал для работодателей: система оплаты труда на основном месте требует кардинального пересмотра.