С 4 по 7 февраля 2026 года в Дохе состоятся Дни культуры Республики Казахстан. Мероприятие стало возможным в рамках договоренностей Глав двух государств во время государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Катар, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве культуры и информации Казахстана, программа направлена на дальнейшее укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества между Казахстаном и Катаром и продвижение национальной культуры на международной площадке. Основные события пройдут в культурно-историческом центре "Дарб Аль-Саги" (г. Доха).

– Программа объединит гала-концерт, тематические концерты, выставки и просветительские мероприятия, представляющие традиционное и современное искусство Казахстана: национальную музыку и хореографию, прикладное и изобразительное искусство, элементы сценической культуры и национальные костюмы, – говорится в сообщении ведомства.

В рамках Дней культуры, организованных Министерством культуры и информации Республики Казахстан, пройдет сразу несколько мероприятий.

4 февраля состоится гала-концерт мастеров искусств Казахстана с участием оркестра казахских народных инструментов Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы и ансамбль танца "Бірлік". Среди вокалистов – Народный артист Казахстана Алишер Каримов, Заслуженные деятели Казахстана Медет Чотабаев, Зарина Алтынбаева и Мария Мудряк, Лауреаты Государственной молодежной премии "Дарын" Аскар Мухият, Рухия Байдукенова, Расул Жармагамбетов, Назым Сағынтай и другие известные деятели культуры. В концертной программе прозвучат произведения классического музыкального наследия казахского народа, народные кюи и песни, а также современные композиции в симфонической обработке.

6 февраля пройдет сольный концерт этно-фольклорного ансамбля "Joshy" с исполнением народных песен и кюев на традиционных инструментах и в современных обработках.

Отдельным направлением станет популяризация национальных традиций и видов спорта. В Днях культуры примут участие ведущие деятели культуры и искусства Казахстана, творческие коллективы, мастера традиционного искусства, ремесленники и повара. Запланированы демонстрации и мастер-классы, позволяющие ближе познакомиться с культурным наследием и творческим потенциалом страны.