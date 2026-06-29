До 1 июля журналисты могут подать заявки на конкурс с денежными призами
Журналисты, авторы интернет-изданий, а также коллективы СМИ могут побороться за денежные призы, представив материалы о развитии государственного языка.
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Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан объявил о приеме заявок на участие в республиканском конкурсе "Мемлекеттік тіл және БАҚ". Документы принимаются до 1 июля 2026 года.
Конкурс направлен на популяризацию государственного языка, продвижение государственной языковой политики в средствах массовой информации и увеличение доли качественного казахоязычного контента.
Принять участие могут профессиональные журналисты, коллективы теле- и радиоканалов, газет, интернет-изданий, а также другие авторы, освещающие вопросы развития государственного языка. При этом победители, занявшие первое место в конкурсе за последние три года, к участию не допускаются.
Конкурс проводится по двум номинациям:
- "Лучшая статья";
- "Лучшая теле-/радиопрограмма".
Для участия необходимо направить на электронную почту til.jane.baq@gmail.com заявку, а также конкурсные материалы, опубликованные в период с 1 января по 1 июля 2026 года. Авторы статей должны представить две публикации, а участники телевизионной и радиономинации – одну программу. К заявке также необходимо приложить электронные версии материалов и подтверждение их публикации.
При оценке конкурсных работ жюри будет учитывать соответствие заявленной теме, актуальность и достоверность информации, глубину анализа и качество подачи материала. Особое внимание планируется уделить современным журналистским форматам, мультимедийному сторителлингу, использованию новых медиатехнологий и аналитическому подходу к освещению вопросов государственной языковой политики.
Согласно условиям конкурса, представленные материалы должны не только рассказывать о развитии казахского языка, но и предлагать пути расширения сферы его применения, поднимать актуальные проблемы и демонстрировать современные подходы к продвижению государственного языка в обществе.
Итоги конкурса определит специальное жюри, в состав которого войдут специалисты в области языкознания, литературы, журналистики и науки. Победителей наградят специальными дипломами, благодарственными письмами и денежными призами.
Подробные правила участия и форма заявки размещены на официальном интернет-ресурсе Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.
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