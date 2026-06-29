Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан объявил о приеме заявок на участие в республиканском конкурсе "Мемлекеттік тіл және БАҚ". Документы принимаются до 1 июля 2026 года.

Конкурс направлен на популяризацию государственного языка, продвижение государственной языковой политики в средствах массовой информации и увеличение доли качественного казахоязычного контента.

Принять участие могут профессиональные журналисты, коллективы теле- и радиоканалов, газет, интернет-изданий, а также другие авторы, освещающие вопросы развития государственного языка. При этом победители, занявшие первое место в конкурсе за последние три года, к участию не допускаются.

Конкурс проводится по двум номинациям:

"Лучшая статья" ;

; "Лучшая теле-/радиопрограмма".

Для участия необходимо направить на электронную почту til.jane.baq@gmail.com заявку, а также конкурсные материалы, опубликованные в период с 1 января по 1 июля 2026 года. Авторы статей должны представить две публикации, а участники телевизионной и радиономинации – одну программу. К заявке также необходимо приложить электронные версии материалов и подтверждение их публикации.

При оценке конкурсных работ жюри будет учитывать соответствие заявленной теме, актуальность и достоверность информации, глубину анализа и качество подачи материала. Особое внимание планируется уделить современным журналистским форматам, мультимедийному сторителлингу, использованию новых медиатехнологий и аналитическому подходу к освещению вопросов государственной языковой политики.

Согласно условиям конкурса, представленные материалы должны не только рассказывать о развитии казахского языка, но и предлагать пути расширения сферы его применения, поднимать актуальные проблемы и демонстрировать современные подходы к продвижению государственного языка в обществе.

Итоги конкурса определит специальное жюри, в состав которого войдут специалисты в области языкознания, литературы, журналистики и науки. Победителей наградят специальными дипломами, благодарственными письмами и денежными призами.

Подробные правила участия и форма заявки размещены на официальном интернет-ресурсе Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.