До 1 марта казахстанские предприниматели должны выбрать новый налоговый режим
С 1 января 2026 года в Казахстане действует новый Налоговый кодекс, который сократил количество специальных налоговых режимов до трех. Комитет государственных доходов МФ РК разъяснил, какие режимы предусмотрены и в каких случаях предпринимателям необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о выборе режима налогообложения, передает BAQ.KZ.
Новым Налоговым кодексом предусмотрены три специальных налоговых режима: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для крестьянских и фермерских хозяйств.
"В рамках нового Налогового кодекса количество специальных налоговых режимов сокращено, то есть они оптимизированы до трех, ранее их было семь. Осталось три специальных налоговых режима. Первый – специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Второй – специальный налоговый режим для самозанятых. Третий – специальный налоговых режим для крестьянских и фермерских хозяйств", — отметил руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов МФ РК Ерканат Шынберген.
Что нужно знать предпринимателям:
СНР на основе упрощенной декларации
Налогоплательщикам, планирующим применять данный режим, необходимо до 1 марта 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения. Если уведомление не представлено в указанный срок, налогоплательщики автоматически будут переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.
Подать уведомление можно через:
- Кабинет налогоплательщика (ИС ИСНА в разделе "Подать документы" — "Уведомление о применяемом режиме налогообложения");
- Специальное мобильное приложение "E-Salyq Business" ("сервис" — "смена налогового режима ИП");
- УГД по месту нахождения на бумажном носителе;
- Приложения банков (на сегодня сервис реализован в приложении Kaspi Bank в разделе "госуслуги" — "изменение реквизитов и налогового режима ИП").
Переход на режим для самозанятых
С 1 марта 2026 года налоговые органы автоматически снимут с учета в качестве ИП налогоплательщиков, применявших в 2025 году СНР на основе патента или СНР с использованием специального мобильного приложения.
Датой снятия с учета будет признаваться 1 января 2026 года, при этом сохраняется право подать заявление на снятие с учета самостоятельно.
Снятие с учета не производится в случаях, если налогоплательщиком подано уведомление о применяемом режиме с выбором другого режима. При этом датой начала применения СНР для самозанятых признается дата формирования первого чека в мобильном приложении "e-Salyq Business".
Переход на режим для крестьянских и фермерских хозяйств (КФХ)
Переход на данный режим осуществляется автоматически налоговыми органами до 1 марта 2026 года и не требует подачи уведомления.
