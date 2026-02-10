До 1 сентября нужно принять окончательное решение по тарифной политике транспорта — Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На расширенном заседании Правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости ускоренного развития транзитной логистики и цифровизации железнодорожной отрасли, передает BAQ.KZ.
Президент напомнил о планах увеличения объемов транзитных перевозок в текущем году примерно на 65% - до 55 млн тонн, отметив при этом, что некоторые сомнения по плану высказывает руководство компании "Қазақстан темір жолы".
"Правительство поставило перед собой амбициозную задачу увеличить в текущему году объемы транзитных перевозок примерно на 65% – до 55 млн тонн. Руководитель компании "Қазақстан темір жолы" в своей информации ставит под сомнение предложенный план. Причина не в нас, а в возможностях и планах сопредельных государств", — заявил Токаев.
Президент подчеркнул, что Фонд "Самрук-Казына" и компания "Қазақстан темір жолы" должны принять все необходимые меры для реализации стратегических целей, включая завершение цифровой трансформации отрасли.
"С целью обеспечения прозрачности и равной поддержки грузоперевозчиков необходимо регламентировать и полностью оцифровать процесс предоставления грузовых вагонов национальным оператором железных дорог. Фонд "Самрук-Казына" и компания "Қазақстан темір жолы" должны принять все необходимые меры, в том числе завершить работу по цифровой трансформации", — отметил Президент.
Особое внимание глава государства уделил тарифной политике, назвав ее краеугольным камнем транспортной стратегии Казахстана. Он поручил принять окончательное решение по Концепции новой тарифной политики до 1 сентября текущего года.
"Задача, требующая незамедлительного решения – реформа тарифной политики в железнодорожной отрасли. До 1 сентября текущего года нужно принять окончательное решение по Концепции новой тарифной политики. Тарифная политика – это очень важная тема, краеугольный камень нашей транспортной стратегии", — сказал Токаев.
Самое читаемое
- Назначены прокуроры Астаны и Шымкента
- С 1 июля электросамокаты в Казахстане признаются транспортом: в Алматы прошли обсуждения
- В Алматы продолжается развитие радиальных магистралей с выходом на БАКАД
- Команда казахстанского спецназа лидирует в соревнованиях UAE SWAT Challenge
- 4 квартиры, дома в Астане и Эмиратах: АФМ завершило расследование в отношении лже-комиссионки