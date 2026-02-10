На расширенном заседании Правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости ускоренного развития транзитной логистики и цифровизации железнодорожной отрасли, передает BAQ.KZ.

Президент напомнил о планах увеличения объемов транзитных перевозок в текущем году примерно на 65% - до 55 млн тонн, отметив при этом, что некоторые сомнения по плану высказывает руководство компании "Қазақстан темір жолы".

"Правительство поставило перед собой амбициозную задачу увеличить в текущему году объемы транзитных перевозок примерно на 65% – до 55 млн тонн. Руководитель компании "Қазақстан темір жолы" в своей информации ставит под сомнение предложенный план. Причина не в нас, а в возможностях и планах сопредельных государств", — заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что Фонд "Самрук-Казына" и компания "Қазақстан темір жолы" должны принять все необходимые меры для реализации стратегических целей, включая завершение цифровой трансформации отрасли.

"С целью обеспечения прозрачности и равной поддержки грузоперевозчиков необходимо регламентировать и полностью оцифровать процесс предоставления грузовых вагонов национальным оператором железных дорог. Фонд "Самрук-Казына" и компания "Қазақстан темір жолы" должны принять все необходимые меры, в том числе завершить работу по цифровой трансформации", — отметил Президент.

Особое внимание глава государства уделил тарифной политике, назвав ее краеугольным камнем транспортной стратегии Казахстана. Он поручил принять окончательное решение по Концепции новой тарифной политики до 1 сентября текущего года.