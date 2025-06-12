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Казахстанским бизнесменам доступное новое льготное автокредитование

Фонд "Даму" запустил новую программу льготного кредитования "Өрлеу" под 12,6% годовых.

Сегодня, 10:28
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 10:28
Сегодня, 10:28
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Фото: Pixabay

Фонд развития предпринимательства "Даму" при поддержке холдинга "Байтерек" и Министерства национальной экономики РК объявил о старте новой программы льготного кредитования для микро-, малого и среднего бизнеса — "Өрлеу", передаёт BAQ.KZ.

Программа предусматривает выдачу кредитов под не более 12,6% годовых, общий объем финансирования составит 750 млрд тенге, из которых 300 млрд тенге — средства Фонда, еще 450 млрд — софинансирование банков второго уровня.

Основные условия программы "Өрлеу":

  • Ставка вознаграждения: до 12,6% годовых.

Максимальная сумма кредита:

  • до 7 млрд тенге на инвестиционные цели,
  • до 3,5 млрд тенге на пополнение оборотных средств.

Сроки кредитования:

  • до 10 лет — инвестиции,
  • до 3 лет — оборотные средства,
  • по рефинансированию — в пределах остатка срока по действующим кредитам (при условии, что они выданы не ранее 1 января 2025 года).

Приоритетные отрасли:

  • обрабатывающая промышленность (включая пищевую, текстильную, фармацевтическую, химическую и др.);
  • транспорт и складирование;
  • туризм (гостиницы, кемпинги);
  • образование (дошкольное и школьное с господдержкой);
  • здравоохранение (медцентры, многопрофильные клиники).

Где можно получить льготный кредит

На первом этапе заявки принимают Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank.

Для участия в программе "Өрлеу" предпринимателям нужно обратиться напрямую в один из этих банков.

Ранее мы писали о том, что казахстанские аграрии получили льготные кредиты на сумму 700 млрд тенге.

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