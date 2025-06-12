Казахстанским бизнесменам доступное новое льготное автокредитование
Фонд "Даму" запустил новую программу льготного кредитования "Өрлеу" под 12,6% годовых.
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Фонд развития предпринимательства "Даму" при поддержке холдинга "Байтерек" и Министерства национальной экономики РК объявил о старте новой программы льготного кредитования для микро-, малого и среднего бизнеса — "Өрлеу", передаёт BAQ.KZ.
Программа предусматривает выдачу кредитов под не более 12,6% годовых, общий объем финансирования составит 750 млрд тенге, из которых 300 млрд тенге — средства Фонда, еще 450 млрд — софинансирование банков второго уровня.
Основные условия программы "Өрлеу":
- Ставка вознаграждения: до 12,6% годовых.
Максимальная сумма кредита:
- до 7 млрд тенге на инвестиционные цели,
- до 3,5 млрд тенге на пополнение оборотных средств.
Сроки кредитования:
- до 10 лет — инвестиции,
- до 3 лет — оборотные средства,
- по рефинансированию — в пределах остатка срока по действующим кредитам (при условии, что они выданы не ранее 1 января 2025 года).
Приоритетные отрасли:
- обрабатывающая промышленность (включая пищевую, текстильную, фармацевтическую, химическую и др.);
- транспорт и складирование;
- туризм (гостиницы, кемпинги);
- образование (дошкольное и школьное с господдержкой);
- здравоохранение (медцентры, многопрофильные клиники).
Где можно получить льготный кредит
На первом этапе заявки принимают Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank.
Для участия в программе "Өрлеу" предпринимателям нужно обратиться напрямую в один из этих банков.
Ранее мы писали о том, что казахстанские аграрии получили льготные кредиты на сумму 700 млрд тенге.
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