Фонд развития предпринимательства "Даму" при поддержке холдинга "Байтерек" и Министерства национальной экономики РК объявил о старте новой программы льготного кредитования для микро-, малого и среднего бизнеса — "Өрлеу", передаёт BAQ.KZ.

Программа предусматривает выдачу кредитов под не более 12,6% годовых, общий объем финансирования составит 750 млрд тенге, из которых 300 млрд тенге — средства Фонда, еще 450 млрд — софинансирование банков второго уровня.

Основные условия программы "Өрлеу":

Ставка вознаграждения: до 12,6% годовых.

Максимальная сумма кредита:

до 7 млрд тенге на инвестиционные цели,

до 3,5 млрд тенге на пополнение оборотных средств.

Сроки кредитования:

до 10 лет — инвестиции,

до 3 лет — оборотные средства,

по рефинансированию — в пределах остатка срока по действующим кредитам (при условии, что они выданы не ранее 1 января 2025 года).

Приоритетные отрасли:

обрабатывающая промышленность (включая пищевую, текстильную, фармацевтическую, химическую и др.);

транспорт и складирование;

туризм (гостиницы, кемпинги);

образование (дошкольное и школьное с господдержкой);

здравоохранение (медцентры, многопрофильные клиники).

Где можно получить льготный кредит

На первом этапе заявки принимают Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank.

Для участия в программе "Өрлеу" предпринимателям нужно обратиться напрямую в один из этих банков.

Ранее мы писали о том, что казахстанские аграрии получили льготные кредиты на сумму 700 млрд тенге.