Контроль за водопользованием в аграрном секторе Казахстана будет существенно усилен в рамках исполнения поручений Главы государства. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на брифинге в правительстве, комментируя меры по соблюдению требований Водного кодекса, передает BAQ.KZ.

По его словам, при принятии Водного кодекса в 2025 году были расширены полномочия профильного комитета, в том числе в части мониторинга фактического водопотребления и выявления нарушений договорных условий.

"Мы уже в 2025 году заложили в Водном кодексе дополнительные функции для комитета. Практика показала, что проблема носит системный характер: выявляются случаи водопользования без договоров, а также факты несоответствия заявленных культур фактически возделываемым. За такие нарушения предусмотрены повышенные штрафные санкции - в два раза выше тарифа при отсутствии договора и в полуторном размере тарифа при изменении культуры без корректировки договора", — рассказал Нуржан Нуржигитов.

Министр отметил, что по итогам 2025 года выявлено 57 фактов водопользования без договоров и 169 случаев нарушения условий использования воды в крестьянских хозяйствах. При этом количество выявленных нарушений и наложенных штрафов выросло почти на порядок, что указывает на ранее недоучтенный объем водопотребления.

В целях усиления контроля Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с Генеральной прокуратурой разрабатывает дорожную карту, предусматривающую создание межведомственной рабочей группы с участием правоохранительных органов.

"Работа будет вестись непосредственно на местах совместно с бассейновыми инспекциями. Это позволит системно выявлять факты несанкционированного водопользования и пресекать серые схемы", — отметил министр.

По предварительным оценкам ведомства, доля нелегального или неучтенного водопотребления может составлять от 5 до 10%. При этом общее водопотребление в Казахстане оценивается в 25 млрд кубометров в год, из которых около 60% приходится на сельское хозяйство.

В министерстве подчеркнули, что наведение порядка в сфере водопользования является ключевым условием обеспечения водной безопасности страны и рационального использования ресурсов.