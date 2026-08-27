До 100 млн евро на локальное производство: о чем договорились Казахстан и SNF

Международная компания SNF SA рассматривает возможность инвестировать до 100 млн евро в создание производственной базы в Казахстане. Компания планирует локализовать в стране производство полимерной продукции и оборудования для нефтегазовой отрасли.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан в рамках Казахстанского форума по методам увеличения нефтеотдачи (МУН) 2026, который проходит с 26 по 28 августа в Астане.

Договоренности предусматривают не только создание производства, но и внедрение современных технологий и передачу необходимых компетенций казахстанским специалистам.

Ожидается, что локализация позволит обеспечить продукцией и оборудованием крупнейших участников нефтегазовой отрасли, увеличить долю местного содержания и создать возможности для реализации новых проектов в регионах.

Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров отметил важность технологического сотрудничества и привлечения международных компаний к созданию производственных мощностей непосредственно в Казахстане.

Со стороны SNF во встрече принял участие директор по инжинирингу в области применения методов увеличения нефтеотдачи и решений для нефтегазовой отрасли Flavien Gathier. Также в мероприятии участвовали представители компании «Алстрон» Павел Кибиткин и Алексей Антонников.

Меморандум стал одним из практических результатов форума, который объединил представителей государственных органов, нефтегазовых компаний, научного сообщества, международных экспертов и сервисных организаций.

Участники обсуждают технологии, позволяющие повысить отдачу действующих месторождений, в том числе химические, газовые, термические и комбинированные методы. Отдельное внимание уделяется производству нефтепромыслового оборудования и химических реагентов внутри страны, а также внедрению новых технологий на зрелых месторождениях Казахстана.