До 120 тысяч тонн зерна: крупный агрокомплекс появится в Алматинской области

В Енбекшиказахском районе реализуется крупный агропромышленный проект по строительству современного комплекса для приема, сушки, хранения и транспортировки зерновых и масличных культур. В перспективе его мощности позволят обрабатывать до 120 тыс. тонн продукции.

Новый комплекс призван решить одну из ключевых задач для аграриев региона - обеспечить необходимые мощности для сушки и хранения урожая. Уже в 2026 году планируется запустить первый объект мощностью 30 тыс. тонн. Еще один объект аналогичной мощности предусмотрен на следующий год. Дальнейшее расширение комплекса запланировано в рамках программы развития предприятия до 2029 года.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 21 млрд тенге. На реализацию первого этапа привлечено 3,8 млрд тенге кредитных средств Народного банка Казахстана, еще около 2 млрд тенге составляет собственное финансирование предприятия.

Для строительства комплекса государством выделен земельный участок площадью 10 га. Дополнительно предприятие приобрело еще 7 га земли примерно за 1 млн долларов США.

Значительная часть инвестиций направлена непосредственно на создание современной производственной инфраструктуры. Около 500 млн тенге вложено в проведение электрических сетей. Система водоснабжения подключена к инфраструктуре «Қазақстан темір жолы». Общий объем затрат на приобретение оборудования, строительство и монтажные работы составил 5,8 млрд тенге.

Комплекс оснащается современным зарубежным оборудованием: часть технологических установок поставлена из Германии, силосы для хранения зерна - из Испании. Производственные процессы в значительной степени автоматизированы.

Оборудование позволяет сушить в среднем около 29 тонн зерна в час при влажности продукции 28%. Это особенно важно в период массового сбора урожая, когда скорость приема и обработки зерна напрямую влияет на его сохранность и качество.

Одним из ключевых преимуществ проекта станет его логистическое расположение. Близость железнодорожной инфраструктуры позволяет снизить транспортные издержки и расширить географию поставок.

Для дальнейшего увеличения пропускной способности комплекса планируется развитие железнодорожной линии протяженностью около 3 км по трем направлениям. Это позволит быстрее принимать и отгружать сельскохозяйственную продукцию и повысить эффективность всей логистической цепочки.

Предприятие планирует работать не только с производителями области и соседних регионов. В перспективе продукцию предполагается поставлять в другие регионы Казахстана, а также экспортировать в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и на другие внешние рынки.

После выхода предприятия на рабочую мощность здесь планируется создать порядка 30 постоянных рабочих мест.

Реализация проекта позволит увеличить мощности по хранению и переработке урожая, снизить логистические ограничения для сельхозпроизводителей и сформировать дополнительную инфраструктуру для выхода казахстанской аграрной продукции на внутренние и экспортные рынки.